Großes Jubiläum: Birker Burschen lassen es vier Tage lang krachen

Von: Volker Camehn

Teilen

Für ihr Jubiläum haben die Birker Burschen ein großes Programm auf die Beine gestellt. © Birker Burschen

Dieses Jubiläum kann sich wahrlich sehen lassen: Die Birker Burschen Unterhaching feiern Ende Juli ihr 130-jähriges Bestehen vier Tage lang mit einem großen Fest-Programm.

Unterhaching - Pflege von Geselligkeit und Kameradschaft sowie des bayerischen Brauchtums - dem haben sich die Burschen laut ihrer Satzung voll und ganz verpflichtet. Im Laufe der Zeit haben deshalb verschiedene Veranstaltungen ihren festen Platz im Vereinsleben gefunden.

Ein bisschen wie Vorstadt-Cowboys: ein Bild der Birker Burschen aus dem Jahr 1892. © Birker Burschen

Dazu zählt neben der alljährlichen Sonnwendfeier, dem traditionellen Hochzeitsbaumaufstellen vor allem das Herrichten, Bewachen und Aufstellen des Maibaums. In diesem Jahr erweitern die Birker Burschen anlässlich ihres Ehrentags die Liste um eine Festwoche auf der Glonner Wiese am Oberweg in Unterhaching, auf der sie ein Zelt errichten und vom 21. bis 24. Juli Geburtstag feiern wollen.

Das Sonnwendfeuer – eine feste Tradition der Burschen. Dieses Bild entstand 1977. © Birker Burschen

Das Programm

Geplant ist ein buntes Programm: Zum Auftakt am Donnerstag treten die „3 Männer nur mit Gitarre“ ab 17.30 Uhr auf. Die bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr sind weit über die bayerische Landesgrenze hinaus bekannt Am Freitag, 22. Juli., geht es ab 18 Uhr heiter weiter: Die Show- und Partyband „7 Promille“ findet sich zu einem Heimspiel im Münchner Umland ein. Ihr Repertoire umfasst Schlager, Oldies, Rockklassiker, Chartstürmer, Tanzmusik, Hard Rock und House. Im Anschluss an die Party sperren die Burschen ihre Hütte auf und es geht bei Barbetrieb weiter. Party auch am folgenden Tag: Am 23. Juli rockt „NIRWANA“ das Zelt ab 18 Uhr auf der Glonner Wiese. Im Anschluss an die Zeltparty öffnen die Burschen erneut die hauseigene Burschenbar in der Wachhütte.

Mit ganzer Kraft: Maibaum-Aufstellen im Jahr 1953. © Birker Burschen

Den großen Abschluss der Festwoche bildet der Festsonntag mit Konfettiparty am 24. Juli. Nach dem Zeltgottesdienst um 9.30 Uhr und dem offiziellen Festakt mit kleinem Umzug durch Unterhaching bringt „Nachtstark“, die Kultband vom Münchner Oktoberfest, inmitten von Konfetti alle noch einmal ausgelassen zum Tanzen. Damit auch wirklich alle zu dem Festtag kommen können, braucht man für diesen Tag nicht einmal Eintrittskarten. Für die übrigen Tage hat der Vorverkauf bereits begonnen.

Karten

Karten gibt es unter www.birkerburschen.de und an drei Vorverkaufsstellen in Unterhaching: Wirtshaus Kammerloher, Papeterie Proksch am Bahnhof sowie Repro Ruppert in der Hauptstraße.