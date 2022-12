Blut an den Fäusten verrät mutmaßlichen Räuber

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in einer Unterkunft in Unterhaching fest (Symbolbild) © Patrick Seeger/ DPA

Blut an seinen Fäusten hat einen mutmaßlichen Räuber verraten. Die Polizei nahm den jungen Man in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterhaching fest. Der Tipp kam von der aufmerksamen Security.

Unterhaching - Am Donnerstag, 22. Dezember, gegen 22 Uhr, wurde ein 39-Jähriger Flüchtling mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich des Sportparks in Unterhaching von einem Unbekannten angesprochen. Der verlangte von ihm, ihm Geldbeutel und Mobiltelefon herauszugeben. Als der 39-Jährige sich weigerte, schlug ihm der Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht, sodass das Opfer zu Boden ging, meldet die Polizei.

Opfer muss mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

Der Täter ließ daraufhin von ihm ab und flüchtete zu Fuß. Der 39-Jährige erlitt durch die Faustschläge schwere Gesichtsverletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sicherheitsdienst einer Unterkunft fällt Blut an den Fäusten eines Bewohners auf

Etwa eine Stunde nach der Tat meldete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Wohnunterkunft in Unterhaching über den Notruf der Polizei 110, dass einer seiner Bewohner mit Blutanhaftungen an seinen Händen nach Hause gekommen sei. Durch die eingesetzten Streifen konnte der 25-Jährige als Tatverdächtiger des versuchten Raubes an dem 39-Jährigen ermittelt werden. Wobei das Opfer laut Polizei auch in der Unterkunft wohnt, den Täter aber nicht kannte. Bisher jedenfalls.

Der Tatverdächtige war zum Zeitpunkt des Überfalls alkoholisiert

Der 25-Jährige war zur Tatzeit alkoholisiert und wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter wird über die Haftfrage entscheiden. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.