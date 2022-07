Sechs Schläge bis zum Anstich: Das Unterhachinger Bürgerfest ist eröffnet

Ausgelassene Stimmung im Ortspark

Ob’s daran lag, dass Wolfgang Panzer nach zwei Jahren Corona-Pause aus der Übung gekommen ist, oder doch am rustikalen Fass des neuen Festwirts Lorenz Stiftl? Jedenfalls brauchte der Unterhachinger Rathauschef sechs Schläge beim Bürgerfest-Anstich, bis das Bier floss. Der guten Stimmung tat’s keinen Abbruch.

Unterhaching – Es ist keine zwei Wochen her, da hat Stiftl Tausende Einsatzkräfte beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau bewirtet. Jetzt steht der 58-Jährige, der unter anderem auf der Wiesn ausschenkt und die Stadiongastronomie des TSV 1860 München und des FC Ingolstadt betreibt, in einer Ecke des Festzelts und fiebert dem Auftakt des Bürgerfests entgegen. Ist ein gastronomisches Schwergewicht wie er etwa auch bei so einer Premiere nervös. „Ja, sicher“, gibt er unumwunden zu, „aufgeregt ist man immer. Schließlich sind es jedes Mal andere Gäste, andere Leut’.“

Biergarten beliebt

Dass etwa eine Viertelstunde vor dem offiziellen Auftakt nur ein Bruchteil der Bänke im Zelt, das 1800 Gästen Platz bietet, besetzt ist, macht Stiftl allerdings keine Sorgen. Bürgermeister Panzer hat im gesteckt, dass die Unterhaching meist auf den letzten Drücker kommen – und viele gar erst nach dem Anstich. Außerdem ist der Biergarten bereits gut gefüllt. Das Wetter macht eben Lust darauf, im Freien zu sitzen.

+ Es dreht sich wieder was: Vor allem die Fahrgeschäfte für die kleinen Besucher waren heiß begehrt. © Stefan Weinzierl

So erfährt drinnen nur ein illustrer Kreis – darunter einige Gemeinderatsmitglieder, dass Panzers Begrüßungsansprache zum 48. Bürgerfest kürzer ausfällt als die darauf folgende Zeremonie. Ein halbes Dutzend Mal hämmert Panzer mit dem Schlegel auf den Zapfhahn, eher er fest im Holzfass steckt. Dann können er und Stiftl den Ehrengästen – zum Beispiel den Landtagsabgeordneten Claudia Köhler und Kerstin Schreyer sowie Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer – eine Mass reichen. Für die Landespolitikerinnen gibt es dazu noch einen Blumenstrauß – die Augustiner-Brauerei lässt sich nicht lumpen.

Um 18.07 Uhr ist die offizielle Eröffnung bereits beendet, da tanzen schon die ersten drei Burschen – und ein Madl – zur Musik der Stimmungsband Dolce Vita auf den Bänken, während draußen das Ketten- und die Kinderkarussells unablässig ihreRunden drehen. Bei jeder Fahrt mit mehr Gästen.

Lange wurde gebangt

Panzer ist froh darüber, dass es im Ortspark endlich wieder etwas zu feiern gibt. „Ich habe mich aufs Anzapfen richtig gefreut“, sagt er. Er freut sich vor allem für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn die hätten in den vergangenen zwei Jahren vieles entbehren müssen.

+ Voller Biergarten: Beim schönen Wetter wollte viele Festbesucher lieber draußen sitzen. © Stefan Weinzierl

Selbst in den vergangenen Wochen sei nicht hundertprozentig klar gewesen, ob das Bürgerfest wirklich stattfindet, betont Panzer. Denn angesichts des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Infektionszahlen ist womöglich nicht jedem zum Feiern zumute. „Wir haben lange gebangt und vieles abgewogen“, sagt Panzer. Am Ende habe er sich dafür entschieden, „das Miteinander wieder zuzulassen“. Nur aufs Feuerwerk wurde verzichtet. „Wenn wir alles absagen, geht unsere Kultur zugrunde“, sagt Panzer, während mehr und mehr Besucher ins Zelt kommen.

Auch draußen geht es mehr zu. Viele junge Familien und Jugendliche schlendern jetzt über den Bürgerfest-Platz oder suchen nach einem freien Platz im Festzelt-Biergarten. Das deckt sich mit der Erfahrung, die Festwirt Stiftl in den vergangenen Wochen gemacht hat. „Vor allem junge Leute kommen wieder zum Feiern auf die Volksfeste“, sagt er. „Die ältere Generation ist da noch etwas zurückhaltend.“

Geselligkeit wichtig

Das kann man von Gerhard Hufnagl nicht sagen. Der 77-jährige Unterhachinger war einer der ersten, der es sich im Zelt gemütlich gemacht hat – mit seinem Sohn. „Das Bürgerfest habe ich in den vergangen zwei Jahren wirklich vermisst“, sagt er und genehmigt sich, als wollte er seine Aussage unterstreichen, einen ordentlichen Schluck aus seinem Masskrug. Das zugehörige Hendl („Es war schön braun und knusprig und sah auch gut aus“) hat er bereits verputzt.

Dabei ist es nicht nur das gute Essen und Trinken, das ihn seit Jahren aufs Bürgerfest zieht. „Es ist gesellig, und man trifft Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht“, sagt Hufnagl. Tatsächlich kann man an den Bänken vor allem beobachten: Menschen, die sich viel zu erzählen haben und miteinander lachen. Genau das will Panzer auch während der nächsten Bürgerfest-Tage sehen: „Man trifft sich, man lernt sich kennen – und zwar nicht nur im Internet.“