Premiere für den neuen Festwirt: Unterhachinger Bürgerfest startet am Freitag

Von: Martin Becker

Der Aufbau für das Bürgerfest im Ortspark ist bereits in vollem Gange. © martin becker

Das Bürgerfest in Unterhaching beginnt am Freitag. 7. Juli, mit neuem Festwirt und großem Programm.

Unterhaching – Mit einem neuen Festwirt startet an diesem Freitag, 7. Juli, das 48. Unterhachinger Bürgerfest. Andreas Krems, vom Münchner Oktoberfest bekannt als Chef des Museumszelts auf der „Oidn Wiesn“, führt erstmals an den zehn Bürgerfesttagen (bis 16. Juli) in Unterhaching Regie.

Die Mass kostet 10,70 Euro

Der offizielle Anstich – er gibt Augustiner-Bier aus dem Holzfass zum Preis von 10,70 Euro pro Mass – erfolgt am Freitag um 18 Uhr. Das Festzelt ist bereits zwei Stunden zuvor geöffnet. Schon um 16 Uhr beginnt der Schaustellerbetrieb mit Kettenkarussell, Autoscooter und Schiffschaukel, ab 17 Uhr dreht sich auch das Bierkarussell der örtlichen Kleinbrauerei „Rammler Bräu“. Das Festzelt öffnet von Montag bis Samstag um 11 Uhr, an den beiden Sonntagen schon um 10 Uhr. Das Showprogramm beginnt stets ab 18 Uhr.

Das Programm

Zum Eröffnungsabend spielt die Partyband „i-Tüpferl“, sie hat einen zweiten Auftritt am Dienstag, 11. Juli. Als weitere Bands sollen „Manyana“ (8. Juli), „Frontal Party Pur“ (9. Juli), „Cagey Strings“ (10. Juli), „Soulissimo“ (12. Juli), „Joe Williams Band“ (13. Juli), „Steve & Lexon“ (14. Juli) sowie zum Abschluss zweimal die „Eslarner Showband“ (15./16. Juli) das Festzelt an der Wallbergstraße zum Beben bringen.

Auch das Kettenkarussell wird es wieder geben. © martin becker

Auf dem Programm stehen außerdem ein Spanferkelessen (9. Juli ab 11 Uhr), der Seniorennachmittag am 10. Juli, den ab 14 Uhr in bewährter Weise der „Bayerns-Hans“ musikalisch gestaltet, der Familientag (11. Juli) mit Sonderangeboten und Kindertheater sowie als sportliche Ergänzung der „Isar Cup“ des RSV Hachinger Tal für junge Mountainbiker am 14. Juli (18 bis 20 Uhr). Zum Abschluss veranstalten die „Himmelsschreiber“ aus Unterhaching am 16. Juli um 22 Uhr ein großes Feuerwerk.