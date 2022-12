Unterhaching: Einbruch in Kindergarten

Von: Martin Becker

In einen Kindergarten in Unterhaching sind Einbrecher eingedrungen. © Silas Stein/dpa

Aus einem Kindergarten in Unterhaching haben Einbrecher hochwertige Elektrogeräte gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unterhaching - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr, ist in einen Kindergarten in Unterhaching eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt: Über ein Fenster im Untergeschoss kamen die Täter in die Innenräume, wo sie wahllos nach Wertgegenständen suchten. Letztlich stahlen die Einbrecher, die unerkannt flüchten konnten, mehrere hochwertige Elektrogeräten im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München hat die weiteren Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf gestartet: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Biberger Straße, Leipziger Straße und Hauptstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise bitte ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter Tel. 089 / 29100, oder an jede andere Polizeidienststelle.