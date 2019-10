Einbruch in Tankstelle und Getränkemarkt in Unterhaching

Einbrecher sind in eine Tankstelle und in einen Getränkemarkt im Unterhachinger Gewerbegebiet eingestiegen. Dabei haben sie nicht nur Beute gemacht, sondern auch viel Schaden angerichtet.

Unterhaching - Wie die Polizei berichtet, drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen 5 Uhr, gewaltsam in die Tankstellte und in den Getränkemarkt am Grünwalder Weg ein. Im Getränkemarkt erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. In der Tankstelle entwendeten die Täter unter anderem Zigaretten und Tabak im Wert von mehreren Tausend Euro. In beiden Fällen liegt sowohl der Sach- als auch der Diebstahlsschaden laut Polizei in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der Nähe der beiden Tatorte geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm