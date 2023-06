„Blöde Kuh“: Eltern beschimpfen Gemeinde-Mitarbeiter, weil sie keinen Betreuungsplatz bekommen

Von: Martin Becker

Vor allem in den Kinderkrippen in Unterhaching ist die Lage besonders dramatisch, weil es zu wenig Personal gibt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die angespannte Betreuungssituation in Unterhaching führt zu wütenden Verbalangriffen aufs Personal.

Unterhaching – Die Fachbereichsleiterin für den Bereich „Betreuung und Bildung“ im Unterhachinger Rathaus, Martina Wende, sehnt den Juli herbei. Nicht, dass sie etwas gegen den Frühsommer hätte, aber: „April, Mai und Juni sind für uns extrem harte Monate.“ In denen es in Unterhaching um die Anmeldung für die Kinderbetreuung geht – und weil da nicht alles rund läuft, lassen verärgerte Eltern ihre Wut an den Gemeinde-Mitarbeitern aus. „Blöde Kuh“, erzählt Martina Wende bei ihrem Sachstandsbericht im Kultur- und Sozialausschuss, „ist noch das Niedrigste unter all den Beleidigungen und Anfeindungen. Manche Aggression geht tief unter die Gürtellinie.“

40 Stellen nicht besetzt

Die Emotionen sind die eine, die nackten Zahlen die andere Seite. Als „erschreckend“ bezeichnete Martina Wende, dass in sämtlichen Unterhachinger Kinderbetreuungseinrichtungen aktuell 40 Stellen nicht mit dem nötigen pädagogischen Fachpersonal besetzt sind. Das führt zu einer angespannten Situation vor allem bei den Krippen und bei der Nachmittagsbetreuung, weniger bei den Kindergärten.

Im Detail: Von den 40 nötigen Stellen nicht besetzt sind 21 bei den Krippen, 16 bei den Kindergärten und drei bei der Nachmittagsbetreuung. Weil die Relation zwischen Personal und Kindern je nach Altersgruppe differiert, müssen die Auswirkungen differenziert betrachtet werden.

Wartelisten von Krippe bis Mittagsbetreuung

Bei den Kinderkrippen sind in neun Einrichtungen mangels Personal nur 337 von 420 möglichen Plätzen belegt, 70 Kinder mit Rechtsanspruch stehen auf der Warteliste. Etwas moderater sieht es bei den 934 möglichen Kindergartenplätzen aus. Hier sind 812 belegt, 122 nicht mangels Fachkräften – auf der Warteliste stehen aber nur acht Kinder. Bei der Mittagsbetreuung indes herrscht ein Engpass, auch wenn sich laut Martina Wende die Lage „stündlich ändert“. Bei 591 Plätzen liegt die Warteliste derzeit bei 32 Kindern.

Zahl der Schüler wächst

Auch für die Unterhachinger Schulen präsentierte Wende aktuelle Zahlen mit Blick auf den Start des Schuljahrs 2023/24. In der Grundschule an der Jahnstraße wird es fünf erste Klassen geben mit insgesamt 113 Schülern, an der Grundschule am Sportpark fünf erste Klassen mit 137 Schülern. Die Mittelschule am Sportpark umfasst zwei fünfte Klassen mit 39 Schülern. Das Lise-Meitner-Gymnasium startet mit sechs fünften Klassen plus einer Förderklasse für Hochbegabte (insgesamt 195 Schüler).

Vor allem kirchliche Träger haben Probleme

Bei der Aufschlüsslung der Kindergartenplätze fällt auf, dass vor allem die kirchlichen Träger Probleme haben. Laut Statistik können die kirchlichen Kindergärten derzeit 78 von 233 Plätzen nicht besetzen, die Gemeinde-Kindergärten 43 von 580 nicht – bei den privaten Kindergärten ist nur ein Platz (von 178) offen.

„Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und wirklich alle Kinder in die Betreuung zu bekommen“, betonte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Rathaus-Sprecher Simon Hötzl ergänzt: „Wir sind dran an der Personalgewinnung. Aber klar, die Ungewissheit für Eltern, die nicht konkret planen können, ist großer Mist – für alle Beteiligten.“

Bürgermeister: „Beleidigungen sind inakzeptabel“

Auch darum ging es, bei allem Verständnis für elterlichen Unmut, im Kultur- und Sozialausschuss. Dass es an Fachkräften fehlt, laut Bürgermeister Panzer rund 300 landkreisweit: bekannt. Dass das verbliebene Personal teils übel angepöbelt wird: grenzwertig. „Beleidigungen sind inakzeptabel“, sagte der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU). „Die Gemeinde hat eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern. Im Einzelfall sollten wir gegen verbale Übergriffe strafrechtlich vorgehen. Handlungsbedarf ist geboten.“

Dieter Senninger (SPD) sprach das Schlusswort. „Bildung fängt im Kleinkindalter an, in der Krippe“, sinnierte das sozialdemokratische Urgestein. Sein Appell an die zuständige überregionale Politik: „Der Status des pädagogischen Personals, in puncto Wertschätzung und Bezahlung, muss grundlegend überdacht werden. Insofern ist viel mehr gesellschaftlicher Druck nötig.“