„Wäre wichtiger, dass die Busse pünktlich fahren“: Endgültiges Aus für digitale Businfo in Unterhaching

Von: Martin Becker

Teilen

Die Fahrplaninformationen in Unterhaching werden nicht mit digitalen Infotafeln ausgestattet. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. (Symbolfoto) © Armin Rösl

Entgegen dem Trend werden die Fahrplaninformationen in Unterhaching nicht mit digitalen Infotafeln ausgestattet. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Unterhaching – Nach 7:8 im Finanzausschuss endete die Abstimmung im Unterhachinger Gemeinderat mit 13:14 ähnlich knapp. So oder so – eine Niederlage aus der Perspektive einer modernen Infrastruktur: Weitere digitale Informationstafeln in Unterhaching bleiben aus. Drei gibt es schon, neun weitere waren für 2023 geplant. Der Gemeinderat verweigerte das Einvernehmen für dieses „dynamische Fahrgastinformationssystem“.

CSU, Freie Wähler, FDP und Neo-Fraktion stimmen dagegen

Bei einem Förderungsanteil von 80 Prozent hätte Unterhaching noch knapp 50 000 Euro investieren müssen, um die eigens ausgewählten Bushaltestellen am Friedhof, am Sportpark sowie an der dortigen Schule, an der Ottobrunner- und an der Sommerstraße digital aufzupeppen mit Infotafeln, wie sie in München schon und international sowieso längst Standard sind. „Wenn wird zurückfallen zum Status des kleinen gallischen Dorfs, dann wäre das peinlich“, warb Claudia Köhler, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen unisona, für eine Digitaloffensive bei der Mobilitätswende. Vergeblich, denn CSU, Freie Wähler, FDP und Neo-Fraktion sahen das im Unterhachinger Gemeinderat mit hauchdünner Mehrheit anders.

„Abfahrtzeittafel allein ist keine Digitalisierung“

„Es wäre wichtiger, dass die Busse pünktlich fahren, als dass deren Verspätung angezeigt wird“, argumentierte Peter Hupfauer (FDP). CSU-Fraktionschef Korbinian Rausch sah es ähnlich: „Eine Abfahrtzeittafel allein ist keine Digitalisierung. Der Mehrwert stünde in keinem Verhältnis zu den Kosten.“ Alfons Hofstetter (Freie Wähler) skizzierte ein praktisches Beispiel: „Wenn ich eine S-Bahn erreichen will und der Bus am Friedhof zehn Minuten verspätet kommt, was nützt mit das? Zu Fuß schaffe ich es in der Zeit auch nicht zum Bahnhof. Der Mehrwert läge allein darin, dass ich mich ärgere.“

SPD mit anderer Meinung

Anders sah es die SPD, Fraktionschef Peter Wöstenbrink fand, „wir sollten einheitlich agieren statt uns anders zu stellen als der Rest des Landkreises“. Armin Konetschny (Grüne) plädierte für die „Informationsgesellschaft und dass Abfahrtszeiten digitalisiert werden“. Aber eben nicht an Bushaltestellen in Unterhaching. So beschloss es der Gemeinderat.