Ist hier noch was zu kitten? Erbitterter Streit zwischen Heimatpfleger und Museumsleiter

Von: Martin Becker

Fühlt sich hintergangen: Heimatpfleger Günter Staudter behauptet, er sei aus dem Museum praktisch rausgeworfen worden. © Robert Brouczek/Archivfoto

In Unterhaching tobt ein Streit zwischen Heimatpfleger Günter Staudter (80) und dem Chef des Heimatmuseums, Harald Nottmeyer (62). Es stehen Vorwürfe von Lügen und Rausschmiss im Raum.

Unterhaching - Zwischen den beiden tobt seit Monaten eine Fehde, in die sich sogar Bürgermeister Wolfgang Panzer einschaltete – aber nichts mehr kitten konnte. Was ist passiert? Hinter den Kulissen gärte es wohl schon länger. Es geht um Kompetenzstreitigkeiten, um verletzte Eitelkeit, um inhaltliche Dissonanzen. Wenn man mit beiden spricht: Jeder erzählt die Geschichte anders. An scharfen Tönen mangelt es nicht.

Die Vorwürfe

„Das Tischtuch ist zerschnitten“, sagt Günter Staudter – er bezichtigt Harald Nottmeyer „der Lüge“. Denn dieser habe im Frühjahr intern wahrheitswidrig kolpiert, dass er – Günter Staudter – aus dem Förderverein Heimatmuseum ausgetreten sei. „Das stimmt nicht“, beteuert der 80-Jährige. Doch deshalb seien ihm die Schlüssel fürs Heimatmuseum abgenommen worden. Der Heimatpfleger also plötzlich ausgesperrt? „De facto ein Rauswurf“, sagt Günter Staudter.

Harald Nottmeyer wiederum stellt die Geschehnisse anders dar. Vielmehr habe es inhaltliche Differenzen um die Ausrichtung des Heimatmuseums gegeben, beispielsweise um die Präsentation der Unterhachinger Vereine. „Er hat sich fürchterlich aufgeregt, eine Mitarbeiterin niedergebrüllt und gesagt, er wolle nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Dann ist er gegangen“, sagt Nottmeyer über Staudter. Ein Rauswurf? „Niemals! Er ist selbst aus dem Museumsverein ausgetreten.“

Von einem Rauswurf kann keine Rede sein, wehrt sich Heimatmuseumsleiter Harald Nottmeyer. Er unterstellt Staudter „eine gewisse Alterssturheit“ © Marc Schreib/Archivfoto

Somit stehen Aussage gegen Aussage – und der verbale Nachhall mag auch Monate später kein Ende nehmen. Nottmeyer sei ein „Meister der Tatsachenverdrehung“, schimpft Staudter, außerdem leide der Kollege unter einem „Drang zur Selbstdarstellung“. Nottmeyer seinerseits unterstellt dem 18 Jahre älteren Heimatpfleger „eine gewisse Alterssturheit“.

Das ärgert Staudter

Auf zwei DIN A4 Seiten hat Günter Staudter „drei Problemfelder“ skizziert, in denen Harald Nottmeyer ihn „systematisch hintergangen“ habe: Es geht um St. Korbinian (unter anderem Wandmalereien und Dachstuhl, Uhl-Krippe), im Gemeindearchiv sei ihm der Zugriff verweigert worden, was Staudter als „Amtsanmaßung“ wertet. Dritter Punkt ist das Heimatmuseum, über dessen Ausrichtung die Meinungen stark auseinandergehen.

„Was mich so besonders ärgert“, sagt Günter Staudter, „ist, dass ich die Schuld an dem Zerwürfnis haben soll, obwohl ich als Heimatpfleger immer ausgleichend wirken muss und deshalb auch keiner Partei angehöre.“

Versöhnung möglich?

Um den Zwist zu beenden, fordert der 80-Jährige zwei Dinge: „Erstens, dass Harald Nottmeyer sich bei mir entschuldigt. Zweitens, dass ich die Schlüssel fürs Heimatmuseum zurückbekomme.“ Für Führungen habe er nämlich schon mehrere Anfragen, auch beim Sonntagsdienst will er wieder mitmachen.

Ob und wie Harald Nottmeyer darauf eingeht, bleibt abzuwarten. „Wir hatten wunderschöne Momente, ich will es nicht eskalieren lassen“, sagt der 62-Jährige. Eine Versöhnung wäre durchaus im Sinne der Gemeinde, wie Rathaus-Sprecher Simon Hötzl durchblicken lässt: „Wir haben einen sehr aktiven Heimatpfleger, der die Ortsgeschichte Unterhaching nicht nur dokumentiert, sondern sie auch mitschreibt.“

Staudter hört auf

Fest steht: Sein Ehrenamt als Heimatpfleger will Günter Staudter Anfang 2024, zu seinem 20-jährigen Jubiläum in dieser Position, aufgeben. „Ich habe mich um die Nachfolge beworben, liebäugele sehr damit“, sagt Harald Nottmeyer. „Schließlich kenne ich die ganze Archäologie Unterhachings.“ Allerdings scheint man im Rathaus jemand anderen zu favorisieren, nämlich den langjährigen leitenden Beamten Thomas Portenlänger (wir berichteten), der als gebürtiger Unterhachinger im Ruhestand nun Zeit und Muße für den Heimatpflegerjob hätte.