Ex-Ministerin ist mit sich im Reinen

Von: Martin Becker

Anfang vergangener Woche war sie noch Ministerin, jetzt ist sie wieder einfache Landtagsabgeordnete: „Alles hat seine Zeit“, sagt Kerstin Schreyer aus Unterhaching über ihre Arbeit in zwei Ministerien. © Thomas Rychly

Und plötzlich war Schluss: Bei der jüngsten Kabinettsumbildung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde auch Kerstin Schreyer (50) aus Unterhaching nach insgesamt vier Jahren als Sozial- und Verkehrsministerin aussortiert. Im Merkur-Interview zieht sie Bilanz und spricht über ihre Zukunft.

Sie haben sich auf Facebook sehr sachlich und zurückhaltend geäußert, sich für die knapp vier Jahre Zeit als Ministerin unter anderem bei Ihren Mitarbeitern bedankt und Ihrem Nachfolger alles Gute gewünscht. In den über 150 Kommentaren dazu klangen mehr Emotionen durch. Eine Dame schrieb: „Man muss nicht jede Entscheidung von Markus Söder verstehen“. Haben Sie sie verstanden?

Der Ministerpräsident hat die Aufgabe, ein Kabinett zu bilden, von dem er glaubt, dass es erstens gute Arbeit macht und man zweitens damit Wahlen gewinnt. Wenn er diese Aufgabe wahrnimmt, ist daran nichts auszusetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Kabinett zu bilden. Wenn er sich so entscheidet, ist es für mich okay.

Ein anderer Facebook-Kommentar lautet, Sie hätten „nicht zu laut gebrüllt“.

Ich bin bekannt dafür, dass ich solide Arbeit mache, dass ich gern mit Menschen zusammenarbeite und dass mir Menschen wichtig sind. Insofern mag es sein, dass ich vielleicht nicht jeden Tag eine Schlagzeile geliefert habe. Aber meine Art der Politik ist nun mal: Die Inhalte und die Menschen sind wichtig.

Der Kreisvorsitzende Florian Hahn äußerte sich auf die Frage, ob Sie in den vier Jahren als Ministerin Fehler gemacht hätten, etwas zweideutig. Auf den Landkreis München bezogen, sagte er, habe er keine erkennen können. Ihr Job galt bayernweit: Sehen Sie im Nachhinein Fehler?

Markus Söder hat diese Frage sehr gut beantwortet, indem er klar formulierte, dass die diejenigen, die er jetzt auswechselt, keine Fehler gemacht haben, sondern dass er sein Team anders aufstellen möchte. Ich wüsste nicht, warum ich diese Antwort von Markus Söder korrigieren sollte. Nein, ich kann auf vier erfolgreiche Jahre zurückblicken und ich habe gute Arbeit geleistet. Jetzt ist ein neues Team dran, und ich werde meinen Beitrag leisten, dass wir die Landtagswahl 2023 gewinnen. Es wird darauf ankommen, dass wir inhaltlich gute Arbeit leisten, sympathisch und bei den Leuten sind, dass wir mit den Menschen gemeinsam Politik machen und Vertrauen erwirken.

Es wird gemunkelt, der Ministerpräsident habe ein Problem mit starken Frauen im Kabinett?

Ich bin mit Markus Söder immer gut ausgekommen und hatte mit ihm keine Schwierigkeiten, also weiß ich nicht, warum ich jetzt welche entwickeln sollte. Ich bin mit ihm und mir im Reinen.

Rückblickend betrachtet auf die vier Jahre als Sozial- und Verkehrsministerin: Hätten Sie etwas anders machen wollen?

Ich bin mit mir im Reinen. Meine Arbeit, so zeigen es die Rückmeldungen, habe ich fachlich und menschlich gut gemacht. Deswegen waren es vier gute Jahre. Besser kann man immer irgendetwas machen. Ich bin stolz und froh, dass ich diese Arbeit machen durfte – jetzt ist etwas anderes dran.

Sie waren erst zwei Jahre lang Sozialministerin und mussten dann, als Sozialpädagogin, ins Verkehrsministerium wechseln. Wie sehen Sie das rückblickend?

Markus Söder hat mich damals darum gebeten, was durchaus klug war, denn der Großraum München hatte drängend eklatante Fragen zu beantworten: Wohnen, Bau und Verkehr. Insofern hatte ich die Logik verstanden. Ich habe beide Ministerien sehr gerne gemacht – alles hat seine Zeit. Jetzt freue ich mich auf einen Lebensabschnitt, in dem vielleicht noch einmal ganz andere Dinge kommen.

Von der Ministerin zur Stimmkreis-Landtagsabgeordneten: Ist das ein Rückschritt, gibt es ein Motivationsloch?

Mein Stimmkreisbüro wettet, ob ich es schaffe, drei oder vier Tage lang zu entschleunigen, bevor ich wieder volle Power arbeite – die Wette ist noch offen. Ich darf den wunderschönen Landkreis München-Süd vertreten, das ist eine große Ehre. Mein Ziel ist es, im Landtag Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaft zu werden. Das ist für den Landkreis München eine Chance, denn ich bin seit Jahren mit den hiesigen Wirtschaftsunternehmen sehr intensiv in Kontakt.

Was sind die Top-Themen im Landkreis?

Wir haben ein eklatantes Wohnproblem und große Herausforderungen im Bereich Verkehr – als Ministerin habe ich da vieles anschieben können. Beispielsweise, dass die Taktungen auf den Außenäste der S-Bahnen verdichtet werden. Eine große Herausforderung in Landkreis wird zudem sein, die Unternehmen zu halten. Auch soziale Fragen müssen wir immer mehr aussteuern – wenn die Energiekosten so teuer werden, wie es sich gerade im Bund durch die Ampel-Koalition anzeigt, werden die Lebenserhaltungskosten im Raum München schnell zum Hauptproblem. Bei den Energiekosten verschärft sich aktuell die Frage: Wie kann jeder gut durchkommen?

Werden Sie die Arbeit Ihres Nachfolgers als Verkehrsminister, Christian Bernreiter, besonders genau beobachten oder gar Nadelstiche setzen?

Mit Christian Bernreiter bin ich schon immer sehr gut ausgekommen, deshalb wird sich daran nichts ändern, nur weil wir eine Rollenveränderung haben. Er hat nicht an mir gesägt, sondern ist gefragt worden, ob er kommen möchte – das ist ein großer Unterschied. Er wird nun vom Landrat zum Landespolitiker, ich habe ihm meine Unterstützung angeboten, dränge mich aber nicht auf. Er wird das Haus formen; wichtig ist, dass es für ihn passt und nicht für mich.

Von der Ministerin zur Landtagsabgeordneten: Wie verändert das den Arbeitsalltag?

Ich habe jetzt mehr Zeit für Freunde und Familie, auch mal für Sport, das genieße ich wahnsinnig. Als Ministerin hatte ich 9500 Mitarbeiter zu führen, jetzt sind es drei – daraus erschließt sich relativ schnell die unterschiedliche Art der Arbeit. Und natürlich sind die Terminlagen anders, als Ministerin hat man ganz andere Sachzwänge. Es ist, das gebe ich zu, sehr schön, jetzt auch mal wieder Zeit für andere Dinge zu haben.

Schauen wir mal voraus auf die weitere politische Laufbahn, jenseits der Landtagswahl 2023: Wäre ein Posten in der Kommunalpolitik reizvoll, beispielsweise als Landrätin oder als Bürgermeisterin der Heimatgemeinde Unterhaching?

Ich bin sehr gerne Landtagsabgeordnete und werde bei der Aufstellungsversammlung für den Landkreis München-Süd wieder meinen Hut in den Ring werfen. Politik ist nichts, was planbar ist. Aktuell stellen sich diese Fragen für mich nicht, ich kann nach vier erfolgreichen Jahren in den Ministerien in Frieden gehen.

Und 2028, trotzdem ein Ausblick?

Wir haben mit Christoph Göbel einen sehr guten Landrat – ich wüsste nicht, warum ich auf sein Amt schielen sollte. Eine Kandidatur als Bürgermeisterin schließe ich aus. Die CSU in Unterhaching hat für diesen Posten gute Köpfe, der Name Schreyer wird dort nicht stehen.

