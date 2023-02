Fahrer fällt in Unterzucker und löst Unfall aus

Von: Carina Ottillinger

Mann fällt in Unterzucker und verliert die Kontrolle über sein Auto. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Mann (63) aus München verlor wegen Unterzuckerung die Kontrolle über sein Fahrzeug und löste eine Unfallkette in Unterhaching aus. Mehrere Personen wurden verletzt.

Unterhaching – Am Mittwoch, 15. Februar, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger aus München mit seinem Hyundai auf der Biberger Straße in Unterhaching. Nach aktuellen Ermittlungen fiel der Mann aufgrund einer Unterzuckerung in eine Art Ohnmacht und verlor die Kontrolle über sein Auto. Sein Pkw machte sich selbstständig.

Dominoeffekt

An einer roten Ampel prallte der Erkrankte mit einem vor ihm stehenden BMW zusammen. Dieser wurde durch den Unfall auf zwei vor ihm stehende Pkws, einem Opel und Skoda, geschoben. Der BMW-Fahrer und zwei Mitfahrer sowie die Opel-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es sind keine schwerwiegenden Verletzungen: Drei Personen haben ein Schleudertrauma und ein Beteiligter leidet an Kopfschmerzen.

Polizei ermittelt

Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährige ebenfalls ins Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall.