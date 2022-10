Förderzentrum erinnert mit neuem Namen an Euthanasie-Opfer

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Alte Fotoaufnahmen von Thea Diem. © Robert Brouczek

Das „Förderzentrum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Unterhaching“ hat seinen sperrigen Namen abgelegt und heißt jetzt Thea-Diem-Schule. Damit wird ein dunkles Kapitel NS-Geschichte überwunden und an eine junge Frau erinnert, die zum Opfer der Euthanasie wurde.

Unterhaching „Herzlich Willkommen an der Thea-Diem- Schule“, begrüßt ein Empfangskomitee aus Schülern die eintreffenden Gäste. Die Kinder begleiten in die Aula der Partnerschule Hachinger Tal, die für den heutigen Festakt genug Platz bietet.

Lange Zeit suchte die Schule nach einem neuen Namen. Bis 2013 hieß sie Erwin-Lesch-Schule, benannt nach einem Befürworter der Euthanasie. Der Sonderpädagoge selektierte in der NS-Zeit Kinder aufgrund von geistiger Behinderung aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden seine Taten vergessen, Lesch baute die bayerische Sonderpädagogik mit auf und erhielt viele Ehrungen; bis seine dunkle Vergangenheit ans Licht kam. „Wir haben die NS-Täter verdrängt und vergessen“, sagt Professor Peter Zentel vom Lehrstuhl für Geistige Entwicklung der LMU.

Erinnerungskultur schaffen

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung heißt jetzt Thea-Diem-Schule – benannt nach einer von den Nazis ermordeten jungen Frau, die an Epilepsie litt. „Indem wir die Schule nach einem NS-Opfer benennen, schaffen wir eine Erinnerungskultur“, erklärt Zentel. Es sei aber auch wichtig, sich an Thea Diem als Mensch mit einer individuellen Persönlichkeit zu erinnern. Sie sei mehr als ein Opfer gewesen.

Lisa Wanningers Lebensaufgabe ist es, an das Schicksal ihrer Tante Thea Diem zu erinnern. © brouczek

Die Schülermitverwaltung (SMV) erzählte von der langen Suche nach dem Schulnamen: Schule mit Bergblick, Schule an der S-Bahn, kein Name passte. Gemeinsam mit den Studenten der LMU entdeckte die Schule das Schicksal von Thea Diem. Die Schüler zählten Thea Diems Stärken auf: Sie war lustig, hatte gute Ideen, konnte gut werken. Aber sie durfte nicht zur Schule gehen. „Heute darf jeder in die Schule gehen“, sagen die Schüler „egal ob taub, im Rollstuhl oder krank.“

Kindern eine Chance geben, die bestmögliche Bildung zu erhalten

Anlässlich der Namensgebung führte die Lehrerband den neuen Schulsong auf: „Thea Diem – diese Schule sind wir alle. Thea Diem – du bist hier nicht allein. Thea Diem – gemeinsam geht doch alles. Thea Diem – Schule mit Herz“, singen die Kinder und machen die Gebärden dazu. Sogar Thea Diem hat ein Zeichen, eine Geste Richtung Hals, ein Hinweis auf ihre kurzen Haare.

Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) ist sich sicher, der neue Schulname mache Thea Diem unvergesslich. „Wir als Landkreis wollen allen Kindern eine Chance geben, die bestmögliche Bildung zu erhalten“, sagt Göbel.

Der Ehrengast ist Lisa Wanninger, die Nichte von Thea Diem. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Schicksal ihrer Tante vor dem Vergessen zu bewahren. Wanninger hatte ihre Tante zum letzten Mal mit 14 Jahren in der Heil- und Pflegeanstalt Schönbrunn gesehen, bevor ihre epileptischen Anfälle schlimmer wurden. Thea Diem stürzte, wurde aufgrund ihrer Verletzungen als Arbeitskraft nutzlos und musste sterben. „Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, auf anders sein; jedes Leben hat einen Sinn. Niemals mehr darf ein krankes Leben als nutzlos ausgesondert werden“, sagt Wanninger. „Ich freue mich für meine Tante Thea, dass jetzt vor allem junge Menschen ihren Namen hören, lesen und singen.“