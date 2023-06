Frau droht Feuer zu legen: Nachbarin wählt den Notruf

Von: Stefan Weinzierl

Im Einsatz am Eponaweg: Notarzt, Brandhelfer und die Polizei. © Thomas Gaulke

Weil eine Frau drohte, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus anzuzünden, ist es am Eponaweg in Unterhaching zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen.

Unterhaching - Wie die Polizei berichtet, hatte eine Nachbarin am Freitag gegen 20.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie die besagte Drohung der 51-Jährigen mitbekommen hatte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten verschafften sich daraufhin Zutritt zur Wohnung der Frau. Die Tür war nach Polizeiangaben nicht verschlossen.

Frau mit eingeschaltetem Gasgrill auf Balkon

In der Wohnung fanden die Beamten neben der Frau auch noch Angehörige vor. Die 51-Jährige selbst, die laut Polizei einen psychisch auffälligen Eindruck machte, hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon ihrer Wohnung auf. Dort befand sich auch ein eingeschalteter Gasgrill.

Beamte müssen 51-Jährige fixieren

Den Aufforderungen der Beamten, vom Balkon in die Wohnung zu kommen, wollte die Frau nicht folgen und leistete Widerstand, sodass die Beamten sich letztlich gezwungen sahen, die Frau zu Boden zu bringen und zu fixieren. Im Anschluss wurde sie mit einer Trage zu einem bereitstehenden Rettungswagen gebracht.

Während des Polizeieinsatzes hatte die Feuerwehr bereits Förderleitungen verlegt, um gegebenenfalls schnell ein Feuer löschen zu können. Laut Polizei mussten aber die Brandhelfer in dieser Hinsicht nicht aktiv werden. Es bestand auch keine Notwendigkeit, das Mehrfamilienhaus zu evakuieren.

Frau hat nun zwei Anzeigen am Hals

Die Frau, die nach dem Vorfall vorsorglich in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde, hat nun zwei Anzeigen am Hals – zum einen wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, zum anderen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

