Freibad-Bilanz in Unterhaching: Weniger Besucher und weiter Personalmangel

Von: Martin Becker

Teilen

Durchwachsen fällt die erste Bilanz der Freibadsaison in Unterhaching aus. © brouczek/Archiv

Das durchwachsene Wetter verhagelt auch die erste Zwischenbilanz des Freibads Unterhaching. Damit nicht genug: Aufgrund des Personalmangels bleibt es vorerst bei den verkürzten Öffnungszeiten.

Unterhaching – Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, vermischt mit kräftigen Gewittern: der bayerische Sommer 2023 bisher. Bisweilen schön, oft feucht. Und vor allem: unberechenbar. Die Wetterkapriolen wirken sich heuer auch sehr deutlich auf die Besucherzahlen im Unterhachinger Freibad aus, wie der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU) im Ferienausschuss des Gemeinderats vorrechnete. Zum Stichtag 30. Juli sind 2023 genau 63 644 Badegäste ins Freibad gegangen – zum gleichen Zeitpunkt im Jahr zuvor waren es, damals trotz Corona-Einschränkungen, 104 894 Besucher und somit deutlich mehr.

Personalmangel hält an

Eine weitere unerfreuliche Botschaft musste Raiser verkünden: Die seit Monaten angedachte Erweiterung der Öffnungszeiten, die eigentlich für die Sommerferien auf der Agenda stand, sei „aufgrund der personellen Situation nach wie vor nicht absehbar“. Kurzum, mangels Personal bleibt es weiterhin bei den aktuellen – deutlich reduzierten – Öffnungszeiten.

Saisonende am 17. September

Als Saisonende ist momentan der 17. September terminiert, „witterungsbedingte Änderungen“ schließe man nicht aus, so der Dritte Bürgermeister. In der Hoffnung, dass der „bayerische Sommer“ in den nächsten Wochen etwas weniger herbstlich wird als bisher. mbe