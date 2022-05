Frontal in den Gegenverkehr - Fast 45.000 Euro Schaden

Von: Günter Hiel

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. © Polizei

Auf der Biberger Straße in Unterhaching ist eine 38-Jähriger am Montag mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Pkw zusammengeprallt. Ein Autofahrer versuchte, die gesperrte Unfallstelle über den Gehweg zu umfahren und bekommt Ärger.

Unterhaching - Am Montag um 9.30 Uhr fuhr eine 38-jährige aus Unterhaching mit ihrem Toyota auf der Biberger Straße in südliche Richtung. Aus bislang nicht näher bekannten Umständen geriet sie in Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-jährigen aus Ottobrunn, meldet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen einen geparkten Renault gedrückt.

Rettungsdienst bringt Unfallverursacherin ins Krankenhaus

Die Unterhachinger verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der BMW wurde im Frontbereich ebenfalls erheblich beschädigt und musste ebenso abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auch hier auf etwa 20.000 EUR. Der geparkte PKW wurde an der linken Seite leicht verkratzt und eingedrückt, Schaden rund 3000 Euro.

Biberger Straße gesperrt wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching stellte den Brandschutz sicher und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Biberger Straße gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle im Wechsel vorbeigeleitet. Es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Autofahrer versucht Sperrung über den Gehweg zu umfahren

Alle von den Sperrungen betroffenen Verkehrsteilnehmer zeigten laut Polizei Verständnis oder wendeten. In einem Fall musste jedoch gegen einen Fahrer, der die Sperrung mit dem Pkw über den kompletten Gehweg umfahren wollte, ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet werden.