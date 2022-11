Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Teilen

Beim Abbiegen in die Hauptstraße kommt es in der Unterhachinger Ortsmitte zum Frontalzusammenstoß. © Polizei

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Ortsmitte von Unterhaching ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Unterhaching – Gegen 17.40 Uhr fuhr eine Taufkirchnerin (46) in ihrem Mitsubishi auf der Ottobrunner Straße in westliche Richtung und wollte dann nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden Mercedes, den eine 49-Jährige aus Bad Aibling fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos mit der Fahrzeugfront.

Stau im Berufsverkehr

Die Taufkirchnerin wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr Unterhaching alarmiert, weil man zunächst von einem Autobrand ausging. Die Einsatzkräfte sicherten und reinigten die Unfallstelle, weil Betriebsöl ausgelaufen war. Im abendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 4000 Euro, meldet die Polizei. mm