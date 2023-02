„Das ist eine tausendprozentige Erhöhung“: Kindergarten-Gebühren in Unterhaching steigen drastisch

Von: Martin Becker

Tiefer in die Tasche greifen müssen künftig Unterhachinger Eltern. Die Gemeinde erhöht die Gebühren für die Kinderbetreuung. © Monika Skolimowska/DPA

Die Gemeinde Unterhaching erhöht die Kindergartengebühren ab 1. April drastisch.

Unterhaching – Mehreinnahmen von rund 500 000 Euro pro Jahr verspricht sich die Gemeinde Unterhaching durch die Erhöhung der Kindergartengebühren. Die neuen Beiträge gelten ab 1. April. Astrid Abou El Ela vom Referat für Betreuung und Bildung stellte im Finanzausschuss die Gebühren vor.

Wie bisher reduziert sich der Betrag, den Eltern für die Kinderbetreuung zahlen müssen, durch einen Zuschuss des Freistaats um jeweils 100 Euro. In der teuersten Kategorie (neun bis zehn Stunden täglich) werden nun 275 Euro erhoben – abzüglich des Freistaat-Zuschusses zahlen Eltern also 175 Euro (bisher 165 minus 100 gleich 65 Euro). Für die günstigste Kategorie (drei bis vier Stunden pro Tag) werden ab April 55 Euro fällig (Zuschuss schon abgezogen), bisher waren es fünf Euro.

Im Durchschnitt 200 Euro mehr pro Monat

„Das ist eine tausendprozentige Erhöhung“, ereiferte sich Armin Konetschny (Grüne). „Sozialpolitisch ist das nicht tragbar. Eltern mit zwei Kindern müssen im Durchschnitt 200 Euro mehr im Monat bezahlen – und das bei gestiegenen Lebenserhaltungskosten. Wir dürfen die Bürger nicht mit solch einer dramatischen Gebührenerhöhung überlasten.“

Astrid Abou El Ela entgegnete, erstens orientiere sich Unterhaching an den Preismodellen der Nachbarkommunen – jahrelang sei man einfach viel zu günstig gewesen. Zweitens gebe es „Rückmeldung von den Eltern, dass sie durchaus bereit sind, für Qualität bei der Kinderbetreuung auch mehr zu bezahlen“. Dies sei „ein Stück Wertschätzung“ gegenüber den Erzieherinnen.

Bürgermeister: Gemeinde verdient keinen Cent

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) betonte, dass die Gemeinde an diesen neuen Gebühren keinen Cent verdient: „Pro Kind und Monat zahlen wir trotzdem noch 300 Euro drauf.“ Alfons Hofstetter (Freie Wähler) rechnete die Kosten in die Betreuungszeit um, „eine Stunde Kindergarten kostet zwischen 69 und 87 Cent“. Sein Credo: „Wer Qualität will, muss eben auch etwas mehr zahlen.“ Das sah Korbinian Rausch (CSU) genauso: „Lieber steigende Gebühren als sinkende Qualität.“ Gegen die Stimmen der Grünen votierte der Finanzausschuss mehrheitlich für die neue Gebührenstruktur.