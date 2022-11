Fortschritt oder bloß Schnickschnack? Gemeinderäte fordern, bei Carsharing und digitaler Bus-Info zu sparen

Von: Martin Becker

Nicht mehr subventioniert werden soll das Carsharing-Angebot des Anbieters Sixt. © APress via IMAGO

Wenn die Kasse klamm ist, dann werden so manche Projekte auf den Prüfstand gestellt. Braucht es das wirklich? Und kann man sich das leisten? Darum geht es auch in Unterhaching bei den Themen Carsharing und digitale Businformation.

Unterhaching – Wie lange dauert eigentlich eine Pilotphase? Und spielt die Pünktlichkeit von Bussen überhaupt eine Rolle? Zwei Fragen, die am heutigen Mittwoch den Unterhachinger Gemeinderat (öffentliche Sitzung um 18 Uhr im Kinderhaus Plus) beschäftigen werden. Beim verbalen Schlagabtausch der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss gab es jeweils keine Mehrheit für zwei Themen aus dem Themensektor Mobilitätswende: weder für eine weitere Subventionierung des Carsharings noch für die Bestückung ausgewählter Bushaltestellen mit digitaler Fahrgastinformation.

Carsharing

Im September 2021 hatte die Firma Sixt in Unterhaching ein Carsharingprojekt gestartet (wir berichteten). Dies sei „schleppend angelaufen“, mittlerweile aber über 2000 Mal genutzt worden, berichtete die neue Leiterin des Referats Bürgerservice & Mobilität, Charlotte Schmidt. Um das Risiko zu minimieren, hatte Sixt eine Defizitbeteiligung der Gemeinde in Höhe von maximal 7500 Euro pro Monat ausgehandelt. Faktisch musste Unterhaching im Durchschnitt 2900 Euro als Ausgleich zahlen – diese Regelung sollte in einer Pilotphase gelten, die wiederum heuer im Februar bis Ende 2022 verlängert worden war. Jetzt ging es um die Zukunft: Soll diese Pilotphase inklusive Anschubfinanzierung um weitere sechs Monate bis Juni 2023 ausgedehnt werden, um Carsharing in Unterhaching endgültig zu etablieren?

Nein, lautete mit 9:6 Stimmen einigermaßen knapp die ablehnende Haltung der Kommunalpolitiker. Zwar fand Armin Konetschny (Grüne): „Man muss solch eine Pilotphase auch mal ein bisschen durchhalten. Das ist wichtig, um ein Umdenken zu bewirken – das Potenzial ist vorhanden.“ Carsharing sei ein Mosaikstein von „moderner Mobilität“, warb Konetschny. Und erhielt Rückendeckung aus dem Rathaus: „Ein Carsharing-Auto substituiert drei Individualfahrzeuge“, rechnete Charlotte Schmidt vor.

Das sei ja alles schön und gut, hielt Peter Hupfauer (FDP) dagegen, „aber es ist eine Frage des Preises, und nach einer sowieso schon verlängerten Pilotphase sollte sich das Carsharing irgendwann von selbst tragen“. Alfons Hofstetter (Freie Wähler) schlug vor, den kommunalen Defizitausgleich auf 3500 Euro zu deckeln, also maximal 21 000 Euro für das halbe Jahr. Doch selbst das war, im Zuge klammer Kassen, der Mehrheit im Finanzausschuss zuviel: „Wir haben der Firma Sixt fast eineinhalb Jahre lang eine Anschubfinanzierung gewährt, stellen zudem kostenlos die Stellplätze fürs Carsharing zur Verfügung. Das muss reichen – keine weiteren Finanzmittel“, sagte Renate Fichtinger (CSU).

Fazit: Die Pilotphase läuft zum Jahresende aus. Ob Sixt unter diesen Umständen aus dem Carsharing aussteigt oder trotzdem weitermacht, soll bis zur Gemeinderatssitzung geklärt sein. Der neue Plan, vom Finanzausschuss einstimmig gebilligt: Unterhaching schreibt das Carsharing 2023 allgemein aus, um unter den Anbietern eine Konkurrenzsituation zu schaffen.

Dynamische Bus-Infos

Die Abkürzung DFI steht für „Dynamisches Fahrgastinformationssystem“ – im Prinzip sind das digitale Infotafeln, auf denen steht, in wie vielen Minuten eine Buslinie an einer Haltestelle eintrifft. In München längst üblich bei Bus, Tram, U- und S-Bahn; in Unterhaching werden noch heuer drei solcher DFI-Tafeln an ausgewählten Haltestellen (St.-Alto-Straße, Biberger Straße, Fasanenpark) montiert. Für 2023 standen nun fünf weitere Standorte auf der Agenda: Friedhof, Sportpark, Schule am Sportpark, Sommerstraße und Ottobrunner Straße. Um Fördermittel in Höhe von 80 Prozent zu erhalten, müsste die Gemeinde jetzt bei MVG und Landratsamt die Weichen stellen. Doch auch das soll nicht geschehen: Mit 10:5 Stimmen lehnte der Finanzausschuss eine weitere Digitalisierung der Bushaltestellen ab, den kommunalen Eigenanteil von knapp 50 000 Euro wolle man sich lieber sparen.

Der breite Tenor bei CSU, SPD und FDP: Die digital-dynamischen Infotafeln seien überflüssiger Schnickschnack. Nett zu haben, aber nicht lebenswichtig, „zumal die meisten Leute diese Infos auch übers Smartphone abrufen können“, sagte Korbinian Rausch (CSU). Alfons Hofstetter (Freie Wähler) zweifelte ebenfalls am Sinn.: „Das System ist total ungenau. Wer einmal an einer Haltestelle in München steht, der wundert sich, wie lange dort null Minuten als Ankunftszeit angezeigt werden.“ Auch Richard Raiser (CSU) fand. „Die Genauigkeit ist mies, der Bus kommt deshalb auch nicht schneller – ich sehe keinen Mehrwert.“ Diese Argumentation spitzte Peter Hupfauer (FDP) noch ein wenig zu: „Ob mit oder ohne Anzeige, der Bus kommt, wenn er da ist. Ich plädiere deshalb für mehr Gelassenheit und Entschleunigung an den Haltestellen.“

Nur Armin Konetschny (Grüne) schwang sich abermals auf, die Rathauspläne zu unterstützen. „Die DFI-Anzeigen haben durchaus einen Infogehalt, gerade für diejenigen, die kein Smartphone benutzen“, sagte und fand es „schwierig, wenn wir auf dem Stand der 1960er Jahre verharren“.