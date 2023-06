„Werde von Informationen ausgeschlossen“: Unterhachinger Gemeinderätin fühlt sich gemobbt

Von: Martin Becker

Julia Stifter sitzt als Einzelkämpferin parteilos im Gemeinderat. © Robert Brouczek

Die parteilose Gemeinderätin Julia Stifter wirft der Unterhachinger Verwaltung Ausgrenzung vor.

Unterhaching – Seit neun Jahren sitzt Julia Stifter im Unterhachinger Gemeinderat, und sie habe es inzwischen schwerer denn je zuvor. Die 45-Jährige gehörte einst der CSU-Fraktion an, ehe sie 2019 zu den Freien Wählern wechselte und bei der Kommunalwahl deren Spitzenkandidatin wurde. Nach internen Differenzen verließ Julia Stifter aber im November 2022 die FWU-Fraktion und ist seitdem Einzelkämpferin. Und als solche fühlt sie sich ausgrenzt, speziell von Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) und Teilen der Rathaus-Verwaltung. Der Umgang mit ihr, sagte sie in einer hörbar emotionalen Stellungnahme im Gemeinderat, „grenzt an Mobbing“.

Von Informationen ausgeschlossen und zu Terminen nicht eingeladen

Die 45-Jährige berichtete, dass sie teils „von Informationen ausgeschlossen“ oder zu Terminen gar nicht erst eingeladen werde. Und ein Gemeinderatsmitglied der SPD-Fraktion, dessen Namen sie nicht nennen mag, habe neulich „bei einem meiner Familienmitglieder nachgefragt, was denn passieren müsse, damit ich endlich aus der Kommunalpolitik verschwinde“. Genau das will Julia Stifter aber nicht tun: „Ich bin gewähltes Mitglied dieses Gemeinderats und sitze hier nicht zum Spaß. Familien und soziale Themen bleiben meine Herzensangelegenheit.“ Sie fordert für die restlichen drei Jahre bis zur Kommunalwahl 2026 „eine professionelle Ebene“ und bittet „um mehr Fairness“. Bürgermeister Panzer indes nahm seine Verwaltung in Schutz. Die Kritik von Julia Stifter „bestürzt mich zutiefst“, aber er sei sich „keiner wirklichen Schuld bewusst“. Sein Fazit: „Wenn Sie sich benachteiligt fühlen, entschuldige ich mich ganz herzlich.“