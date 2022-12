„Wir wollen zurück ins Rathaus“: Unterhachinger Gemeinderäte unzufrieden mit Sitzungsort

Von: Martin Becker

Im Rathaus Unterhaching will der Gemeinderat künftig wieder seine Sitzungen abhalten. Zentral erreichbar für alle Bürger. © Robert Brouczek

Es sollte eine harmlose Formalie werden, keine Debatte wert. Doch es kam ganz anders: Plötzlich lag ein kräftiger Hauch von Aufregung in der Luft, als sich der Unterhachinger Gemeinderat mit der Örtlichkeit seiner Sitzungen befasste.

Unterhaching - Eigentlich ging es darum, wie sich auf die Besetzung der Ausschüsse auswirkt, dass Julia Stifter im Oktober die Fraktion der Freien Wähler verlassen hat und jetzt als parteifreie Kommunalpolitikerin dem Gemeinderat angehört. Ergebnis: Auf die Besetzung der Ausschüsse hat diese Personalie keine Auswirkungen.

Tagesordnungspunkt eins also erledigt? Nein. Denn „bei dieser Gelegenheit“, wie Rathaussprecher Simon Hötzl ausführte, wolle man die Geschäftsordnung um eine Nuance ergänzen in der Frage, wo eigentlich der Gemeinderat tagt. „Grundsätzlich“, so steht es in Paragraf 40 Absatz 2, im Rathaus „oder einer anderen geeigneten Räumlichkeit“. Als diese wurde im Zuge der Corona-Abstandsregeln seit November 2021 das Kubiz genutzt – und jetzt, seit den Sommerferien, das Kinderhaus Plus, um dessen Veranstaltungssaal besser zu nutzen. Diese Örtlichkeit in der neuen Kita am südöstlichen Ortsrand sollte nun offiziell manifestiert werden.

Bürger standen schon vor verschlossener Tür

Doch gegen den Kinderhaus-Passus regte sich deutlicher Widerstand, quer durch alle Fraktionen. Allgemeiner Tenor der Kommunalpolitiker: Wir wollen zurück ins Rathaus. „Anders als das recht abgelegene Kinderhaus Plus ist das Rathaus gut zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erreichen. Dorthin kommen auch Zuhörer“, sagte Eva Karbaumer (Grüne) zu Beginn der Debatte: „Aber hierhin kommt keiner.“ Tatsächlich standen zuletzt wohl an den Gemeinderatssitzungen interessierte Bürger irritiert vor verschlossener Rathaustür.

Auch für Rathausmitarbeiter umständlich

„Das Rathaus ist unser angestammter Platz“, betonte Harald Nottmeyer (SPD). Franz Felzmann (CSU) erinnerte zudem an den informellen Austausch danach: „Vom Rathaus aus ging’s nach der Gemeinderatssitzung in die Wirtschaft – hier im Kinderhaus ist das nicht möglich.“ Und falls doch mal jemand den Weg in die Hans-Durach-Straße fände: Platz für Besucher sei im Kinderhaus rar, sagte Alfons Hofstetter (FW), „nur auf den Büßersitzen am Rand“. Auch für die Rathausmitarbeiter sei es umständlich, ergänzte Armin Konetschny (Grüne): „Statt das Stockwerk zu wechseln, müssen sie extra hier rausfahren und wieder zurück – wie wird das berechnet, summiert sich da eine Stunde Arbeitszeit?“

Ab diesem Monat wieder im Rathaus

Fazit, vor allem im Sinne von mehr Bürgernähe: Ab Dezember tagt der Gemeinderat wieder primär im Rathaus. Nur in Ausnahmefällen sollen das Kubiz und das Kinderhaus Plus als Ausweichörtlichkeit dienen.