Aufwand rechnet sich nicht: Giftmobil rollt in Unterhaching nur noch mittwochs an

Von: Martin Becker

Reinigungs- und Waschmittel, lösemittelhaltige Lacke und Farben, Chemikalien, Klebstoffe, Spraydosen oder Autopflegemittel gehören unter anderem zum Problemmüll. (Symbolfoto) © IMAGO/Marc Dietrich

Weil sich der Aufwand nicht rechnet, streicht die Gemeinde Unterhaching die Samstags-Termine für das Gift-Mobil.

Unterhaching – Sie gelten als sogenannte Problemabfälle. Das sind neben Batterien vor allem Flüssigkeiten, die weder im Restmüll noch in der Toilette entsorgt werden dürfen: zum Beispiel Reinigungs- und Waschmittel, lösemittelhaltige Lacke und Farben, Chemikalien, Klebstoffe, Spraydosen oder Autopflegemittel, aber auch Quecksilberabfälle sowie Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Um den Bürgern die Entsorgung einfacher zu machen, beteiligt sich die Gemeinde Unterhaching am Giftmobil des Landkreises, das allein 2023 in der Gemeinde an 18 Tagen Station macht. Bloß: Der Aufwand rechnet sich nicht. Deshalb wird das Angebot, wie Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat bekannt gab, ab 2024 reduziert.

460 Euro Kosten pro Einsatz

Konkret geht es um die Samstags-Termine – die sind, zusätzlich zu den Mittwochs-Terminen, 2019 eingeführt worden. Und dies bei steigenden Preisen: Pro Einsatz wurden für die Gemeinde 2019 noch 425 Euro fällig, 2022 waren es schon 460 Euro und 2023 sind es nun 515 Euro. „Aber die Samstag-Termine werden nicht gut genutzt“, rechnete der Bürgermeister vor. 2021 gab es insgesamt 58 Nutzer, 2022 sogar nur 24. Im Vergleich dazu sind die Mittwochs-Termine deutlich stärker frequentiert: 235 Unterhachinger kamen 2021 zum Giftmobil, 2022 waren es 195.

Mittwochs-Termine bleiben

Die Konsequenz: Im Hinblick auf allgemein steigende Kosten in der Abfallwirtschaft sowie den CO2-Verbrauch bei der Anfahrt des Giftmobils werden die Samstags-Termine ab 2024 komplett gestrichen. Die Mittwochs-Termine bleiben – ebenso wie die Möglichkeit, Problemabfälle bei der ständigen Annahmestelle des Zweckverbands Südost in Ottobrunn, Haidgraben 1, abzugeben (Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr).