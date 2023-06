Große Sorge um Seniorenarbeit: Noch immer keine Nachfolge für scheidende Leiterin

„Wo kein Wille, da kein Weg“

Für die scheidende Leiterin hinter der offenen Seniorenarbeit hat die Gemeinde Unterhaching noch immer keine Nachfolge gefunden. Das bereitet einigen nun Sorgen.

Unterhaching – Wohin steuert die offene Seniorenarbeit in Unterhaching? Nachdem Erdmute Albat, seit 30 Jahren Leiterin des Seniorenbegegnungs- und Bildungszentrums im Kubiz, im März überraschend zum 30. September 2023 gekündigt hat, ist bis dato keine Nachfolge-Lösung in Sicht. Wie auch? Denn zweieinhalb Monate später hat die Gemeinde diese wichtige Stelle immer noch nicht ausgeschrieben.

„Diese wegweisende Sozialarbeit läuft Gefahr, dass sie nicht weitergeht“, warnt Claudia Köhler, Landtagsabgeordnete und Gemeinderatsmitglied der Grünen. Sie berichtet von „besorgten Senioren, die bei mir anrufen“, und sieht eine „Attacke aufs Kubiz“, weil dort die Ganztagsbetreuung von Schülern Vorrang vor der Seniorenarbeit bekommen soll. „Die Senioren rühren sich erst, wenn es zu spät ist“, erklärt Köhler, warum sie schon jetzt den Finger in die Wunde legt. Es reiche nicht, „hilfsbedürftige Ältere mit einem Hendlgutschein fürs Bürgerfest abzuspeisen“.

Befürchtung: „Auf längere Sicht wird Seniorenarbeit eingestellt“

Rund 7000 Menschen der Altersgruppe 60plus nehmen das breit gefächerte Angebot der niederschwelligen Seniorenarbeit wahr, von Exkursionen über Mittagstisch bis zum Fahrdienst. Dass sich seit der Kündigung von Erdmute Albat noch nichts getan hat, irritiert nicht nur Köhler. Ein Unterhachinger beispielsweise drückt in einer E-Mail an den Münchner Merkur seine Verwunderung über die Personalpolitik des Rathauses aus: „Wie soll denn eine Nachbesetzung funktionieren, wenn es bis heute keine Ausschreibung für diese Position gibt? Wo kein Wille, da ist auch kein Weg.“ Seine Befürchtung: „Auf längere Sicht wird die Seniorenarbeit in Unterhaching eingestellt.“

Das wäre „dramatisch“, findet Claudia Köhler. Ihre Grünen-Fraktion hatte im Gemeinderat schon im April auf den Dreiklang an Personalproblemen hingewiesen. Erstens darauf, dass dringend die Nachfolge von Erdmute Albat geregelt werden muss; „ein bis zwei Monate Überschneidung als Einarbeitungszeit haben auch etwas mit Respekt vor der jahrzehntelangen Arbeit von Frau Albat zu tun“, sagt Köhler. Zweitens musste personalbedingt der Fahrdienst reduziert werden, den betagte Senioren bei Arztbesuchen oder Einkäufen kostenlos nutzen können – laut Köhler gibt es „im Kubiz Hunderte von unerfüllten Anfragen“. Und drittens steht das Programm „Gebraucht werden“, bei denen Senioren ehrenamtlich mit circa 150 Kindern pro Woche lesen üben, auf der Kippe, weil es dafür aufgrund einer Kündigung keine organisatorische Leitung gibt. „Dass so viele kündigen im Rathaus“, sinniert Claudia Köhler, „ist mittlerweile ja wie eine ansteckende Krankheit.“

Gemeinde möchte „keinen Schnellschnuss“

Rathaus-Sprecher Simon Hötzl sagt auf Nachfrage, dass man sich zu Personalangelegenheiten grundsätzlich nicht äußere. „Aber Seniorenarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Kommune – wir werden garantiert nichts tun, was die hohe Qualität der bisherigen Seniorenarbeit gefährdet.“ Warum die Führungsposition von Erdmute Albat auch zweieinhalb Monate nach der Kündigung der 59-Jährigen immer noch nicht ausgeschrieben ist? „Nach 30 Jahren wollen wir diese wichtige Position nicht unreflektiert nachbesetzen“, erläutert Hötzl. „Wir möchten keinen Schnellschuss tätigen, sondern einen 360-Grad-Blick auf die Seniorenarbeit werfen, um sie in eine gute Zukunft zu führen und eventuell im Ansatz neu zu denken.“

Erdmute Albat selbst, die übrigens in wenigen Tagen 60 Jahre alt wird, wartet darauf, ihren Nachfolger einarbeiten zu können – wenn es denn jemanden gäbe. „Es ist eine Sozialpädagogenstelle und muss auch eine sein. Im Landkreis existieren derzeit sechs vergleichbare Stellen“, sagt die scheidende Leiterin der Seniorenarbeit. Dass diese „nicht den Bach runtergeht, das ist eine große Herzensangelegenheit von mir und vom ganzen Team“.

Nach zweieinhalb Monaten versteht sie das Kein-Schnellschuss-Argument ebenso wenig wie die Idee, die Seniorenarbeit neu zu strukturieren: „Warum sollte ein super funktionierendes System geändert werden?“ Sie habe „große Sorge, wie es weitergeht“. Nicht nur sie.

