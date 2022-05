Streitthema „Grüne Mitte“: So soll‘s jetzt weitergehen

Von: Martin Becker

Dieser neuralgische Punkt auf der Stumpfwiese in Unterhaching, die sogenannte „Grüne Mitte“, sorgt seit vielen Jahren für erbitterte Diskussionen. © Martin Becker

Letztlich geht es um gerade mal etwa 100 Quadratmeter, aber dieser neuralgische Punkt auf der Stumpfwiese in Unterhaching, die sogenannte „Grüne Mitte“, sorgt seit vielen Jahren für erbitterte Diskussionen. Jetzt gibt es eine erste Entscheidung.

Unterhaching - Für die konkrete Ausgestaltung des Knotenpunkts hatte die Gemeinde extra ein externes Fachbüro eingeschaltet und einen Bürgerdialog gestartet (wir berichteten) – jetzt liegen Ergebnisse vor. Und ein Trend, wohin sich das Ganze entwickeln soll.

Durchstich für Autofahrer, nur Geh- und Radweg oder einfach nur ein reiner Platz? Aus der kontroversen Anwohnerdebatte kristallisierten sich letztlich drei Entwürfe heraus, zwei davon kamen im Gemeinderat zur Abstimmung, einer fand die mehrheitliche Zustimmung: die – von allen außer den Grünen favorisierte – sogenannte Platz-Variante.

Das Konzept

Dieser „Entwurf 2“ des Planungsbüros sieht eine Variante mit „mittlerer Aufenthaltsqualität“ vor. Konkret heißt das: Hier sollen Radwege in beiden Richtungen (Nord-Süd und West-Ost) verlaufen, jenseits des gepflasterten Teils sind tagsüber ein Café-Mobil oder ein Food-Truck vorgesehen sowie „entsprechend abnehmbare Bänke oder Stühle“. Geben soll es darüber hinaus einen „kleinen Spielbereich“ – beispielsweise Tischtennis – oder eine Fahrradstation, zudem „viele Mülleimer und gute Abend-/Nachtbeleuchtung“.

Anwohner können weiterhin Ideen einbringen

Nein, deshalb rollen jetzt keine Bagger an – aber unter dieser Prämisse erstellt die Gemeinde als Rahmenbedingung einen Bebauungsplan inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung, Anwohner können also weiterhin ihre Vorschläge und Ideen einbringen. Aber eben nur noch zu dieser Variante. Genau das hatte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) immer wieder gefordert: „Wir brauchen eine Entscheidungsgrundlage, an der die Leute sich reiben können.“ Diese liegt jetzt vor.