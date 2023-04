Grüne wollen Vorfahrt für Biogas-Müllautos

Von: Martin Becker

Eigentlich haben alle das gleiche Ziel, aber auf dem Weg dorthin liegt die Tücke im Detail. Es geht um die Papiermüllentsorgung in der Gemeinde Unterhaching – die Leerung der Altpapiertonnen muss turnusgemäß neu ausgeschrieben. Eine Formalie? Mitnichten.

Unterhaching –Um die Papiertonnen kümmert sich bis dato die ortsansässige Firma Schallmoser und setzt dafür Müllfahrzeuge mit Biogasantrieb ein. Dies sei „vorbildlich“, sagt die Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Claudia Köhler von den Grünen. Dass die Rathaus-Verwaltung in der Ausschreibung nun auch Dieselfahrzeuge der Euro-6-Norm zulassen will, erachtet sie als „klaren Rückschritt“. Und erwirkte, dass das Thema im Finanzausschuss öffentlich behandelt wurde statt hinter verschlossener Tür. Der Vorschlag der Grünen, die Ausschreibung ausschließlich auf nachhaltige Biogas-Fahrzeuge zu reduzieren, fand allerdings keine Mehrheit – die anderen Fraktionen stimmt für die Fassung der Verwaltung. Inklusive Euro-6-Diesel.

Kurze Anfahrtswege haben Priorität

Ein Rückschritt also, eine Abwehr von den ehrgeizigen Klimazielen der Gemeinde? Keineswegs, entgegnet Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur. „Es herrscht allgemeiner Konsens, dass wir uns bei der Müllabfuhr emissionsarme Fahrzeuge nutzen und zugleich auf Regionalität, also kurze Anfahrtswege des Fuhrunternehmens, setzen.“ Wenn alles so bliebe wie bisher, wäre das im Sinne aller. Was die Frage aufwirft: Wozu dann der Diesel-Passus mit der Euro-6-Norm?

Potenzielle Mitbewerber dürfen nicht von vornherein ausgeschlossen werden

„Das Dilemma ist“, erläutert Simon Hötzl, „wenn wir die Ausschreibung zu eng fassen, könnte sie von höherer Stelle aufgehoben werden.“ Weil Unterhaching potenzielle Mitbewerber quasi von vornherein ausschließe. „Wir müssen einen fairen Wettbewerb ermöglichen.“

Statt der grünen Regulierungs-Idee gibt es nun also eine breiter gefächerte Ausschreibung. Über Kriterien wie „Kürze der Anfahrtswege“ und „emissionsarme Fahrzeuge“ kann die Gemeinde dennoch die gewünschten Prioritäten setzen. Aber eben so, dass alles seine Ordnung hat.