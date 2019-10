Grundsteinlegung für neues Kinderhaus plus in Unterhaching

Für das neue Kinderhaus plus in Unterhaching wurde jetzt die Grundsteinlegung gefeiert. Bei dem 17-Millionen-Euro-Projekt steht vor allem der Nachhaltigkeits-Gedanke im Vordergrund.

Unterhaching – Nein, Routine sieht anders aus. „Gebäude wie dieses“, sagte Alexander Pfletscher, „werden eher selten gebaut.“ Er ist der Architekt vom „Kinderhaus plus“ in Unterhaching, und dessen Vorzüge hob er bei der Grundsteinlegung hervor: Neben dem Dreiklang aus Funktionalität des Gebäudes, Rationalität der Bauweise und Ästhetik der Architektur stehe bei dem 17 Millionen Euro teuren Projekt vor allem die Nachhaltigkeits-Gedanke im Vordergrund. Denn alle Nutzungseinheiten (Kindergarten, Krippe, Büros und Veranstaltungsräume) „sind so konzipiert, dass spätere Umnutzungen ohne großen Aufwand realisierbar wären“. Diesen Nutzungsmix bei einer kommunalen Einrichtung lobte der Architekt als „zukunftsweisend“.

Ressourcenschonend und vielfältig verwendbar

Auch Vize-Bürgermeister Professor Alfons Hofstetter fand, dass der Multifunktionsbau „eine tragende Säule unserer örtlichen Gemeinschaft“ werde. Insofern verdreifachte Hofstetter das Zusatz-Attribut, sprach von einem „Kinderhaus plus. plus, plus“: ressourcenschonend im Bau, auf Langlebigkeit ausgerichtet, vielfältig verwendbar. Die Fertigstellung des Baus am Oberweg ist für 2021 geplant.





