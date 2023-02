Hachinger Theaterbühne darf endlich auftreten

Von: Marc Schreib

Die Hachinger Theaterbühne stellt sich vor: (v.l.) Christoph Siegel, Caroline Morwinsky, Katharina Graßberger, Hi Kai, Michael Bernard, Yvonne Kupka, Katrin Müllenbach und Thomas Wolf. © Alexander Petek

Lange nach der Neugründung steht jetzt die erste Premiere der Hachinger Theaterbühne bevor. Am 10. März stehen sie im Kubiz auf der Bühne.

Unterhaching – Wann wird zugeprostet, wann haut man auf den Tisch, das will gut abgestimmt sein. Die neu gegründete Hachinger Theaterbühne hat kurz vor ihrem Auftritt die Bühnenszenen ihres Stückes einstudiert. Im März wird sie sich erstmals einem Publikum im Kubiz Unterhaching präsentieren.

Proben per Skype

Ein paar Monate vor Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Hachinger Theaterbühne gegründet und ging mit Schwung, Eifer und Leidenschaft ans Werk. Sie hatten ein Stück ausgewählt und legten in dem Moment los, als die erste Welle Bayern traf. Aber sie blieben hartnäckig, ließen sich nicht abhalten und probten sich mit Skype durch die diversen Lockdowns, um im Text zu bleiben. Das Handy glühte, das Netz brach gelegentlich zusammen.

Viele Begeisterte

Seit einigen Monaten aber dürfen sie zusammen an den Texten feilen und sich die Choreografie ihrer neuen Komödie einstudieren. Gegründet hat die Truppe Michael Bernard. Die Mundpropaganda spielte eine Rolle, auch auf Facebook wurde getrommelt. Man muss jede Woche üben, das ist die Voraussetzung, was wohl ein paar theateraffine Neueinsteiger unterschätzt hatten und sich wieder verabschiedeten. Aber trotzdem fanden sich genug Begeisterte, die den Karren der Thespis ziehen wollen.

Der große verbindende Bogen ist das Laientheaterschauspiel. Katrin Müllenbach zum Beispiel hat schon in der Schule Theater gespielt. Sie kann sich noch an eine lockere Komödie am Angergymnasium in der Münchner Blumenstraße erinnern, auch an einzelne Sketche. Aber während des Berufslebens wurde der Wunsch über viele Jahre verdeckt. Sie hat das Schauspielen schon immer als persönliche Leidenschaft gesehen und ist voller Freude, dass sich nun endlich die Bühne wieder für sie öffnet.

Premiere am 10. März

Das frisch eingespielte Team feiert seine Premiere am 10. März im Kubiz mit der Komödie „Mann oh Mann“ von Claudia Gysel. Darin bekommt die Ehefrau mit, dass ihr Mann angeblich auf hoher See ums Leben gekommen ist. und sie freut sich schon auf eine ordentliche Versicherungssumme. Aber sie und eine Zweitfrau bekommen mit: „Der Kerl lebt noch.“ Zu viel darf aber noch nicht verraten werden.

Michael Bernard hatte das Stück vorgeschlagen, aus dem Bauchgefühl heraus: Das könnte was Nettes sein. Er traf den Nagel auf den Kopf. Gerade die unterschiedlichen Charaktere beleben das Stück. „Für mich selbst liegt der Reiz, aus mir selbst die Rolle herauszuholen, nicht zu klischeehaft zu werden“, sagt Katrin Müllenbach. Bitte nicht zu albern werden, stattdessen müsse man die Rolle in sich finden. Manchmal geschieht es, dass die Rolle gar nicht zum eigenen Typus passt. Aber das macht den Charme aus. Gerade die Schauspieler, die den Mörder spielen, sind oft im Privaten, liebe, weiche Charaktere. Und ausgerechnet die smarten Sympathieträger seien oft ganz komplexe, verschlossene Menschen.

Lustige Momente

Und die Laienspieler feuern sich gegenseitig an: Sie feilen bis zur Perfektion an ihren Rollen. Lustige Momente bei den Proben ergeben sich zuhauf: Dass sich jemand verhaspelt oder mit dem Text loslegt, obwohl er noch gar nicht dran ist. Zunächst mussten die einzelnen Akte geprobt werden. Auch die feinen Übergänge sollte jeder gut im Griff haben. Der Feinschliff lohnt sich, und auch kleine eigene Duftmarken sind gesetzt: Beim Klingelzeichen zum Beispiel hat sich ein Erkennungssatz hinzugesellt. Das meiste aber steuern die Laienspieler durch ihre Interpretation der Rolle bei, die bei jeder Probe etwas an Kontur gewinnt.

Zwei Vorstellungen

Mit den bislang knapp 100 verkauften Karten sind die Mitglieder der Hachinger Theaterbühne sehr zufrieden. „Dafür, dass wir von null auf hundert fahren.“ Zwei Vorstellungen sind geplant: Die erste findet am Freitag, 10. März, um 20 Uhr statt, die zweite einen Tag darauf um die gleiche Zeit. Die Truppe hofft auf bis zu sechs bis acht Vorstellungen mit dem Stück.

Theaterbühne buchen

Vor der Premiere ist nach der Premiere. Das Hachinger Theaterteam ist bereits damit beschäftigt, ein nächstes Schauspiel zu finden. Ein paar haben es in die engere Wahl geschafft, eine Entscheidung aber ist noch nicht gefallen. Am Schluss muss das Team sagen: „Das gefällt uns, das bekommen wir hin.“ Die Hachinger Theaterbühne kann man übrigens buchen für Veranstaltungen und Institutionen wie Altenheime.