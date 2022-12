Handwerkerhof statt Müllkippe oder Parkplatz

Von: Martin Becker

Der hintere Teil des Parkplatzes verkommt zur Müllkippe – ein Handwerkerhof könnte all das beenden. © Martin Becker

Seit Jahren überlegt die Gemeinde Unterhaching, einen Handwerkerhof zu bauen. Anhand einer Machbarkeitsstudie waren drei mögliche Standorte eruiert und mittels Punktesystem priorisiert worden.

Unterhaching - Auf Platz eins stand das ehemalige Tennisgelände des TC Unterhaching, neben dem Friedhof an der Ottobrunner Straße – nach einem Zerwürfnis zwischen Verein und Eigentümern liegt das Areal seit über vier Jahren brach. Weil die Grundstückseigentümer aber kein Interesse an einem Handwerkerhof haben, krempelt die Gemeinde ihre Standort-Tabelle jetzt um. Vom dritten auf den ersten Platz rutscht der Vorschlag der Freien Wähler, am Knick des Grünwalder Wegs die aktuelle Mixtur aus Parkplatz und Müllkippe zum Handwerkerhof umzuplanen. Auf Platz zwei bleibt die von den Grünen favorisierte Option nördlich der Ottobrunner Straße (zwischen Develey und Autobahn). Der Bauausschuss fasste entsprechende Beschlüsse.

TCU Gelände keine Option

Weil die Personalressourcen im Rathaus knapp seien, erläuterte Gemeinde-Sprecher Simon Hötzl, sei es wichtig, „sich auf einen Standort zu kaprizieren“. Seine Aufforderung an die Kommunalpolitiker: „Von Ihnen brauchen wir die Leitplanken für das zu startende Verfahren.“ Um dies so ökonomisch wie möglich anzupacken, nannte er mögliche Hindernisse – die seien am früheren TCU-Gelände mangels Bereitschaft der Eigentümer so hoch, dass es keinen Sinn mache, diese eigentlich favorisierte Stelle weiterhin zu verfolgen.

Der vordere Teil des Privatgrundstücks am Grünwalder Weg wird momentan als Parkplatz genutzt. © Martin Becker

Für den Standort am Grünwalder Weg spricht, dass hier der Grundstückseigentümer „das Gelände auf eigene Kosten relativ schnell entwickeln will“, wie FWU-Chef Alfons Hofstetter darlegte. Das Problem dort ist das sogenannte Trenngrün, wie der Fachterminus lautet: Benachbarte Kommunen sollen nicht miteinander verwachsen, sondern durch unbebaute Flächen voneinander räumlich unterscheidbar bleiben. Weil aber Unterhaching am Grünwalder Weg schon ein Gewerbegebiet unmittelbar vor die nördliche Gemeindegrenze von Taufkirchen gebaut hat, solle zumindest jenseits dieser Einkaufsstraße eine Trennzone bleiben – ein Handwerkerhof dort könnte genau diesen Grundgedanken des Regionalen Planungsverbands stören. „Das ist nicht gerade trivial“, weiß Simon Hötzl. „Der Landesentwicklungsplan sieht hier deutliche Marken vor.“

Standort an der Ottobrunner Sttaße auch nicht frei

Auch Platz zwei unter den Standorten ist nicht frei von Vorbehalten: Das Gebiet an der Ottobrunner Straße liegt teils in der Frischluftschneise, außerdem hat Unterhaching hier Pläne für Freiflächenvoltaik. „Wir brauchen endlich eine Richtungsentscheidung für die nächsten 20 Jahre“, fordert der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch. Grünwalder Weg oder Ottobrunner Straße? Die Baubeauftragten der Kommunen sollen nun untereinander ihre Prämisse final festzurren.