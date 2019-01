Unterhaching hat zwei neue Ehrenbürger

Seit Jahrzehnten prägen Waltraud Rensch und Alfons Hofstetter Unterhaching. Dafür ernannte sie der Gemeinderat jetzt zu Ehrenbürgern.

Unterhaching – Erst als dritte Frau erhält Waltraud Rensch die Ehrenbürgerwürde in Unterhaching – nach Rosa Bauer und Marianne Gamperl. Da sei es umso passender, „dass wir die Auszeichnung auch deshalb an sie vergeben, weil sie sich ihr Leben lang als Vorkämpferin für die Belange der Frauen und der Familien in Unterhaching eingesetzt hat“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) in seiner Laudatio. In der Nachkriegszeit wuchs die heute 79-Jährige in einer männerdominierten Welt mit traditionellem Familienbild auf. Diesen Widerstand überwand Rensch und machte es sich zum Anliegen, dass es Frauen und Familien in Zukunft leichter haben.

Mit diesem Vorhaben hat sie Unterhaching seit 1974 geprägt. Rensch bringt sich seit 1982 auch in die Politik ein, wurde Mitglied der SPD. Nur drei Jahre später übernahm sie den Vorsitz des Unterhachinger Ortsverbandes, seit 1990 sitzt die 79-Jährige im Gemeinderat. Dort setzte sie sich als Kulturreferentin und Frauenbeauftragte für ihre Herzensthemen ein, initiierte die erste Kinderkrippe im Ort und setzte sich für den Ausbau der VHS Unterhaching ein. Noch heute ist sie Gleichstellungsbeauftragte.

Außerdem saß Rensch 18 Jahre lang im Kreistag und erhielt 2014 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. „Du bist Zeit Deines Lebens eine Arbeiterin, eine Macherin gewesen und bist es auch heute noch. Du bist ein Vorbild für bürgerschaftliches Engagement über die Generationen hinweg“, würdigte Panzer seine Parteigenossin.

Auch den zweiten neuernannten Ehrenbürger, Alfons Hofstetter, lobte Panzer wortreich. Kein Wunder bei über 520 wissenschaftlichen Publikationen, mehr als 900 Vorträgen, rund 50 Buchbeiträgen, zehn Büchern und über 100 betreuten wissenschaftlichen Dissertationen. Panzer stellte – halb im Spaß, halb im Ernst – die Frage, wie Hofstetter da noch die Zeit geblieben sei, „eine enorme berufliche Karriere vom Assistenzarzt zum Chefarzt bis hin zum Universitätsprofessor und wissenschaftlichen Direktor einer Forschungseinrichtung hinzulegen“.

+ Karl Roth wurde mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. © mmh

Darüber hinaus engagiert sich Hofstetter seit 1972 als CSU-Politiker in Unterhaching, wurde 1996 zum Dritten und 2008 zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Dem Vorschlag des heute 80-Jährigen verdankt die Gemeinde die Seen im Ortspark, die erst auf sein Drängen hin in die Pläne aufgenommen wurden. „Heute wissen wir, dass es eine gute Entscheidung war“, sagte Panzer. Er verglich – wegen der beruflichen Laufbahn, und weil er den Gemeinderäten regelmäßig den Spiegel vorhält – Hofstetter mit Anton Kranz, einem bekannten Unterhachinger Arzt aus dem 19. Jahrhundert.

Mit Waltraud Rensch und Alfons Hofstetter zählt Unterhaching nun 17 Ehrenbürger. Zudem erhielt Karl Roth für sein ehrenamtliches Engagement im Schützenverein und der Freiwilligen Feuerwehr, sowie für 37 Jahre im Vorstand des Gewerbeverbands Unterhaching die Silberne Ehrennadel.