Nachwuchssorgen und Imageprobleme: Unterhachinger Kirche steht ohne Pfarrer da

Von: Volker Camehn

Nach Christine Ballhorn verabschiedet sich jetzt auch Pfarrer und Geschäftsführer Fabian Ludwig von der Heilandskirche. Am 18. September findet ein Abschiedsgottesdienst statt. © Laura Forster/Archivfoto

Ab Mitte September hat die Heilandskirche Unterhaching keinen festen Pfarrer mehr. Nach Christine Ballhorn verabschiedet sich jetzt auch Pfarrer und Geschäftsführer Fabian Ludwig.

Unterhaching – Mathis Steinbauer gibt sich gelassen: „Wir haben auf der Welt größere Probleme als eine unbesetzte Stelle“, sagt er. Steinbauer ist zuständiger Dekan für das Prodekanat München-Südost, einer von sechs Prodekanatsbezirken im Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirk München. Insgesamt elf Kirchengemeinden gehören dazu – darunter auch die Heilandskirche in Unterhaching.

Zwei Jahre Erziehungsurlaub

Hier herrscht aktuell so etwas wie Fachkräftemangel. Nachdem Pfarrerin Christine Ballhorn nach 14 Jahren in Unterhaching Ende August in den Ruhestand gegangen ist, hat sich jetzt auch ihr Kollege, der Pfarrer und Geschäftsführer Fabian Ludwig, vorläufig verabschiedet. Dem Vernehmen nach geht Ludwig in einen zweijährige Erziehungsurlaub. Am 18. September soll für ihn der Verabschiedungsgottesdienst stattfinden.

Aufgaben übergangsweise auf viele Schultern verteilt

Da hieß es, umgehend umorganisieren. Pfarrer Klaus Gruzlewski, eigentlich in der Lätarekirche/Neuperlach tätig, springt in Unterhaching als Geschäftsführer ein, seine Kollegin, Pfarrerin Inga Wagner, hat gerade ihre Elternzeit beendet und wird sich in Unterhaching der Konfirmandenarbeit widmen, erklärt Steinbauer. Die Gottesdienste übernehmen in der nächsten Zeit Geistliche abwechselnd aus den anderen Gemeinden, ebenso Feierlichkeiten wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. „Wir haben das auf viele Schultern gut verteilt“, so Dekan Steinbauer.

„Aktuell ist die Bereitschaft, die Stelle zu wechseln, relativ gering“, sagt Mathis Steinbauer , Dekan für das Prodekanat München-Südost . © privat

Immer weniger Tehologiestudenten

Aber wie erklärt sich der Personalmangel? Laut Mathis Steinbauer hat das mehrere Gründe: „Aktuell ist die Bereitschaft, die Stelle zu wechseln, relativ gering“, was wohl an Corona liege. „Das trifft übrigens auf alle Stellen zu.“ Da sei „wenig Bewegung“. Zudem fehle es an ausreichend Nachwuchs. „Wir haben heute weit weniger Theologiestudenten als noch vor zehn bis 20 Jahren.“ Hinzu kommt ein Imageproblem: Die Kirche sei, „wie viele Institutionen auch“, eben zurzeit in einer Krise.

Kein ganz neues Thema: In einem Interview mit dem Münchner Merkur hatte Christine Ballhorn erst Ende Juli bereits von einer „schwierigen personellen Situation“ gesprochen. „Auch wir haben zu wenig Pfarrer.“ Mathis Steinbauer wirbt derweil unermüdlich für den zu besetzenden Job in Unterhaching, unter anderem habe man hier eine komplett neue Pfarrerwohnung zu bieten. „Das ist eine super Stelle!“