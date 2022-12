Hüttenflair und Weihnachtsstimmung bei den Birker Burschen

Mit Lichtern, Musik und prasselndem Feuer haben sich die Birker Burschen für ihre „Stade Party“ ins Zeug gelegt. © Birker Burschen

Hunderte Besucher haben am Wochenende bei Hüttenflair und Unterhaltungsmusik die „Stade Party“ der Birker Burschen gefeiert.

Unterhaching – Mehrere hundert Besucher strömten am Wochenende zur „Staden Party“ der Birker Burschen in Unterhaching. Musikalisch war laut Pressemitteilung eine bunte Mischung aus Rock, Schlager, Evergreens und Klassikern sowie den größten Pop-Hits der letzten 40 Jahre geboten. Die Gäste genossen die Mischung aus gemütlichem Hüttenflair mit prasselndem Holzofen, Tanz, Musik und kalten Getränken.

Viel Lob bekam der Burschenverein für die gelungene Organisation. © Birker Burschen

Kunstvoller Lichterbaum bleibt stehen

Draußen vor der Hütte standen Holztische, es gab einen Maronistand sowie einen Holzstand, an dem es Gulasch- oder Kartoffelsuppe mit Semmeln, gebrannte Mandeln, weißen und roten Glühwein sowie Kinderpunsch gab. Dazu hatten die Burschen einige Christbäume aufgestellt und mit Kugeln dekoriert, einige Lichtwürfel auf der Wiese verteilt und eine Art Lichterbaum aufgestellt. Dieser stilisierte Baum wird auch über die Adventszeit an der Hütte bleiben und ein bisschen Licht auf die umliegenden Felder werfen. Viele Besucher hätten am Ende des Abends auch gesagt, wie schön sie es fanden. Viel Lob habe es für die Organisation insgesamt gegeben. Was umso wichtiger für die Burschen ist, da sie im kommenden Jahr wieder einen Maibaum aufstellen wollen.

