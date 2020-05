Hund beißt Postbotin auf offener Straße

Ein Hund hat in Unterhaching auf offener Straße eine Postbotin atttackiert. Es folgte eine Anzeige.

Eine Postbotin, die mit dem Fahrrad Briefe ausfuhr, wurde in Unterhaching am vergangenen Donnerstag von einem entkommenen Hund gebissen. Das teilte die zuständige Polizeiinspektion 31 am Montag mit.

Die Frau (55) war gegen 10 Uhr auf ihrer Dienstfahrt unterwegs, also der Hund sie offenbar aus dem Nichts attackierte. Auch wie er aus dem Garten seines 77-jährigen Besitzers entkam, konnte offenbar weder dieser noch die Polizei schlüssig erklären. Den genauen Ort des Vorfalls teilte die Polizei zum Schutz der Identität der Austrägerin nicht mit.

Fest steht jedoch: Den Mann erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es werde geprüft, so die Ermittler, ob ihm ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.

Schwer verletzt hat sich die Postbotin glücklicherweise nicht. Auf eine Fahrt ins Krankenhaus verzichtete sie.

