Unterhaching im Zuge der Haushaltssperre: Sparkurs trifft auf Schulerweiterung

Von: Martin Becker

Teilen

Nur der Rohbau steht bislang: Im November 2023 soll dieser Erweiterungsbau an der Grund- und Mittelschule am Unterhachinger Sportpark in Betrieb genommen werden. © Martin Becker

Die Gemeinde Unterhaching muss irgendwie eine Lücke von 1,5 Millionen Euro decken, um die Schulerweiterung am Sportpark rechtzeitig abzuschließen.

Unterhaching – Der Rohbau steht, aber was nun? In Unterhaching ist mit der Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Sportpark begonnen, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden – im November 2023, nach den Herbstferien, soll der neue Gebäudeteil bezugsfertig sein. Doch jetzt tut sich ein Problem mit den angesetzten Kosten in Höhe von 12,8 Millionen Euro auf. Die Baupreise sind inzwischen so sehr gestiegen, dass die Projektsteuerer jetzt mit Gesamtkosten von 14,3 Millionen Euro kalkulieren. Ein Plus von 1,5 Millionen Euro also in einer Situation, in der die Gemeinde Unterhaching mit einer Haushaltssperre gegen einen kommunalen Finanzengpass ankämpft und deshalb selbst an Butterbrezn in Gemeinderatssitzungen spart (wir berichteten). Im Bauausschuss stellte Rathaus-Mitarbeiterin Barbara Bryknar die Optionen vor.

„Die schwierige Marktlage hat vor uns keinen Halt gemacht. Andererseits haben wir hohen Termindruck, um bis Ende 2023 den Anbau eröffnen zu können“, schilderte Barbara Bryknar das Dilemma. Sie skizzierte mehrere Szenarien, inklusive einer Fertigstellung erst 2024.

Verzögerungs-Variante findet keinen Anklang

Eine Variante wäre, die Haushaltsmittel für 2023 nicht zu erhöhen und die 1,5 Millionen Euro durch anderweitige Einsparungen zu kompensieren. Vier Maßnahmen, die bei Nichtausführung in der Summe die 1,5-Millionen-Euro-Lücke decken würden, nannte Barbara Bryknar: die Flachdach-Sanierung der Hachinga-Halle, ebenfalls dort die Umrüstung der Trainingsplätze auf LED-Beleuchtung, LED-Lampen auch im Sportpark sowie den Neubau der Kfz-Halle am Baubetriebshof. „Das ist die Gegenfinanzierung, die wir vorschlagen können“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Die Alternative sei, auf finanziell bessere Zeiten zu hoffen und die Schulerweiterung erst 2024 abzuschließen.

Die Variante des Hinauszögerns stieß bei den Kommunalpolitikern auf breiten Widerstand. „Das erscheint mir kontraproduktiv – wir brauchen den Platz ja für die Schüler“, sagte Harald Nottmeyer (SPD). Franz Felzmann (CSU) differenzierte „zwischen Einsparungen und Verschiebungen“, letztere brächten nichts. Und Grünen-Sprecher Stefan König betonte: „Wir wollen, dass die Schule flott fertiggebaut wird.“

Einstimmig beschloss der Bauausschuss am Ende, die Mehrkosten von 1,5 Millionen Euro zu billigen und die notwendigen Haushaltsmittel bereitzustellen. Wie genau das aussehen soll, blieb offen – fest steht nur, dass die vier genannten Baumaßnahmen nicht als Gegenfinanzierung wegfallen, sondern ebenfalls durchgeführt werden sollen.

Bei Zuschüssen für Vereine soll nun gespart werden

Wie schlimm es um die Finanzlage der Gemeinde Unterhaching bestellt sein muss, zeigt der Blick in die Tagesordnungen der beiden Sitzungen diese Woche am Dienstag (Haupt- und Finanzausschuss) und Mittwoch (Gemeinderat): Ein radikaler Sparkurs, der auch die Vereine betrifft, deutet sich an. Im Finanzausschuss sollen, im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2023, bestehende Beschlüsse überprüft werden. Auf der Kippe stehen konkret diese Posten: Einführung eines hybriden Ticket-Systems fürs Freibad, Bau eines Ausstellungspavillons für ein historisches Fahrzeug der Feuerwehr, Neubau einer Fahrzeughalle mit Werkstätten im Baubetriebshof.

Im Gemeinderat sollen die Vereinsförder- und die Sportförderrichtlinien aufgehoben werden, ebenso der Personalkostenzuschuss für den TSV Unterhaching. Über Härtefallregelungen könne man reden, heißt es.