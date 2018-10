Gut begleitet auf dem Weg ins Vergessen

Im Interview erklärt Franziska Lachner, Leitern der Geschäftsstelle der Alzheimer-Gesellschaft München Land, was Demenz-Betroffenen und Angehörigen hilft.

Landkreis– Es ist ein typisches Beispiel. Da geht eine betagte Dame in die Metzgerei, wünscht 900 Bratwürste. Und bekommt sie tatsächlich nach Hause geliefert.„Diese Geschichte von meiner Schwiegermutter“, sagt Franziska Lachner, „erzähle ich immer wieder gern.“ Um die Scheu vor einem Tabu-Thema zu nehmen: Demenz. Mit Situationen wie diesen ist die 48-Jährige täglich konfrontiert. Nicht privat, sondern beruflich als Leiterin der Geschäftsstelle der Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München in Unterhaching. Im Interview erklärt Franziska Lachner, was Betroffene – sowohl Erkrankte als auch Angehörige – tun können.

Frau Lachner, wie haben Sie auf die Bratwurst-Berge reagiert?

Ich habe den Fall, wenn ich darauf angesprochen wurde, mit Humor genommen. Und gesagt: Es dauerte halt eine Weile, bis wir alle Bratwürste aufgegessen hatten.



Ist Humor ein mögliches Rezept für den Umgang mit Demenz?

Man kann sich damit vieles einfacher machen. Wir nehmen den Menschen so, wie er ist. Das, was nicht mehr geht, oder jemand nicht mehr weiß, lassen wir unter den Tisch fallen. Denn es bringt nichts, dauernd auf Defizite hinzuweisen. Man kann es sich antrainieren, großmütig zu sein, so lebt es sich positiver.



Das müssen Angehörige erst lernen?

Es geht darum, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Eine Tasse ist kaputt gegangen? Ja mei, dann nehmen wir halt die nächste. Sie sollten diese kostbare Zeit, die noch verbleibt, genießen, und sich die Frage stellen: Was ist denn noch Schönes da? Beispielsweise kann man sich eine Sache suchen, über die früher alle gelacht haben.



Sind die Menschen denn ausreichend aufs Tabu-Thema Demenz vorbereitet?

Nein, meistens nicht – und genau da liegt das Problem. Jemand bekommt die Diagnose Demenz gestellt, plötzlich tut sich ein großes Loch auf und es pressiert, weil man sich vorher nicht informiert hat. Das muss nicht sein.



Wie hilft im Notfall die Alzheimer-Gesellschaft?

Grundsätzlich gibt es im Landkreis München sehr viele gute Angebote zum Thema Demenz. Doch im konkreten Einzelfall wollen die Menschen nicht zu zig Stellen laufen, sondern benötigen eine fallbezogene Beratung aus einer Hand, ein Case-Management. All diese Informationen bündeln wir, hier laufen die Fäden zusammen, was für Angehörige eine große Erleichterung ist. Und für schwierige Situationen haben wir ein Erste-Hilfe-Set – das ist eine direkte Anleitung, ein Fünf-Punkte-Plan. Keiner liest tausend Broschüren, die Leute wollen es kurz und knackig (sie überreicht ein Erste-Hilfe-Set).



Da ist ja ein Stück Schokolade drin?

Ja, denn unsere fünf Tipps sind diese: Tief durchatmen; Schokolade essen; nicht diskutieren; praktische Lösungen suchen; Gefühle des Betroffenen annehmen.



Und im nächsten Schritt können betroffene Angehörige sich an Sie und Ihr Team wenden?

Ja. Das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir mit vier festen Fachkräften arbeiten und nicht allein mit Ehrenamtlichen. Für eine passgenaue Beratung braucht es einfach ein gewisses Know-how, weshalb unsere Mitarbeiter auch ständig fortgebildet werden.



Wie relevant ist das Thema Demenz im Landkreis?

Bundesweit sind 1,7 Millionen Menschen von Demenz betroffen, im Landkreis München sind es etwa 5700. Wegen der gestiegenen Lebenserwartung und den geburtenstarken Jahrgängen werden sich diese Zahlen bis 2050 verdoppeln. Häufigste Form, ungefähr in zwei Dritteln der Fälle, ist die Alzheimer-Erkrankung. Oft vergeht leider viel zu viel Zeit von den ersten Symptomen bis hin zur klaren Diagnose. Zwar lässt sich Demenz nicht ursächlich behandeln, aber präventiv kann man einiges tun.



Täuscht der Eindruck, oder tritt Demenz inzwischen vermehrt auch bei jüngeren Menschen auf?

Es ist ein Zerrbild entstanden, weil das Thema stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist und heute früher nachgeschaut wird. Tatsächlich liegt unter den Demenz-Erkrankten der Anteil der unter 65-Jährigen bei ein bis zwei Prozent. Dagegen ist bei den 80-Jährigen jeder Sechste und bei den 90-Jährigen sogar fast jeder Zweite betroffen.



Wie ist das Angebot der Alzheimer Gesellschaft strukturiert?

Es fußt auf fünf Säulen: Information, Beratung, Betreuung, Schulung/Weiterbildung sowie alternativen Wohnformen. Wir bieten Kurse für die breite Bevölkerung an, schulen aber auch einzelne Berufsgruppen, zum Beispiel die Polizei oder Mitarbeiter von Pflegediensten. Grundsätzlich wollen wir den richtigen Umgang mit Demenz-Patienten in die Welt tragen – beispielsweise stutzig zu werden, wenn jemand beim Friseur 100 Euro Trinkgeld gibt oder in der Apotheke zum hundertsten Mal eine Tube Voltaren kauft. In allen 29 Landkreis-Kommunen bieten wir Demenzsprechstunden an und vielerorts Selbsthilfegruppen. Zudem gibt es die Herbstwind-Betreuungsgruppen, eine Ganztagsbetreuung, die für Angehörige eine Entlastung bedeutet und für Erkrankte eine Teilhabe am Leben. Beliebt ist der Tanztee. Und bei alternativen Wohnformen vernetzen wir die Akteure kommunaler Projekte.



Welche Rolle spielen die Nachbarschaftshilfen?

Sie sind ein sehr wichtiger Pfeiler, denn für die Versorgung von Demenz-Erkrankten braucht man ein Netz, das immer dichter gewebt wird, damit man sich im Zweifel fallenlassen kann. Es geht ja auch um die Entlastung von Angehörigen – sonst hat man am Ende zwei Pflegebedürftige.



Die Diagnose Demenz trifft viele wie ein Schock. Wie kann man vorbeugen?

Indem man sich frühzeitig Gedanken macht. Wenn es um Dinge geht wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht: Der demente Mensch kann keine Aussage mehr darüber treffen, was hätte ich eigentlich gewollt? Gerade in einer Ehe ist solch eine Situation oft schwierig, denn die Rollen verschieben sich – man hat plötzlich keinen Partner mehr auf Augenhöhe, sondern quasi ein kleines Kind. Doch die Denkweise, sich erst um Zukunftsfragen kümmern zu wollen, wenn es so weit ist, funktioniert nicht, dann ist es zu spät. Am besten mit 18, spätestens aber mit 40 bis 50, sollte jeder seine Wünsche fixieren.



Sie sind 48. Haben Sie auch schon vorgesorgt?

Selbstverständlich. In meinen Organspendeausweis habe ich reingeschrieben: Bitte wieder ordentlich zunähen! Und falls ich irgendwann dement sein sollte, wünsche ich mir, dass dann jemand mit mir in die Disco geht.



Was kostet die Beratung bei der Alzheimer Gesellschaft?

Unser gesamtes Beratungsangebot ist kostenlos. Und wir sind übrigens auch konfessionslos, einfach offen für alle Menschen.

