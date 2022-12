„Irgendetwas anderes muss dann leiden“: Fraktionen wollen Antragsflut eindämmen

Von: Martin Becker

Teilen

Die Verwaltung muss die Anträge behandeln. (Symbolbild) © Robert Brouczek

Die Zahl der Anträge im Unterhachinger Gemeinderat hat massiv zugenommen. Zwei Fraktionen wollen die Flut nun eindämmen.

Unterhaching – Der letzte Tagesordnungspunkt im Unterhachinger Gemeinderat lautet immer: Anfragen an den Sitzungsvorsitz (also in der Regel an den Bürgermeister). Eine Option, die rege genutzt wird. Mittlerweile zu sehr, wie Neo-Fraktion und Freie Wähler finden – in einem gemeinsamen Antrag appellieren sie an die Eigenverantwortung beim Antragstellen. „Anträge aus dem Gemeinderat fordern die Verwaltung neben dem laufenden Geschäft“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage. „Irgendetwas anderes muss dann leiden. Denn die Zahl der Anträge hat stark zugenommen.“

Muss das alles wirklich sein? Mehr Effizienz statt parteipolitische Selbstdarstellung: In diese Richtung zielt der Antrag von Neo-Fraktion und FW. Sie prangern eine Diskrepanz zwischen Aufwand und Nutzen von Anträgen an, für die oftmals externe Behörden um Stellungnahmen gebeten und rathausinterne Abteilungen zeitaufwendig gebunden werden. Der Antrag zu Anträgen: Diese seien künftig bitte „schriftlich zu stellen und ausreichend zu begründen“ und zudem sieben Tage vor einer Gemeinderatssitzung einzureichen. Mehr noch, und hier appellierte Emil Salzeder (Neo-Fraktion) ans Verantwortungsbewusstsein: „Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.“ Eine Kosten-Nutzen-Abwägung also, und dies vorab. „Der Nutzen wird eine merkliche Einsparung an Arbeit für Verwaltung und Gemeinderat sein. Vor allem erwarten wir geringere Ausgaben für möglicherweise sonst im Vorfeld nicht komplett zu Ende gedachte Projekte“, sagte Salzeder.



Aktuell sind im Rathaus 15 Anträge aus der Vergangenheit in Bearbeitung – zwei Anliegen aus dem Jahr 2017 drehen sich um nachhaltiges Bauen und soziale Bodennutzung, wozu „Arbeitsgruppen eingesetzt“ werden mussten, so Simon Hötzl. Die 13 weiteren, noch nicht behandelten Anträge stammen aus den Jahren 2019 (1), 2020 und 2021 (je 3) und 2022 (6).

Weitere Nachrichten aus Unterhaching und dem Landkreis München finden Sie hier.