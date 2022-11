Kein Geld für Sanierung: Marode Straße in Unterhaching wird nur notdürftig geflickt

Von: Martin Becker

Teilen

Flickschusterei statt Sanierung: Dabei bleibt es in der Lohestraße in Unterhaching vorerst. © Gemeinde Unterhaching

In der 52 Jahre alten Lohestraße in Unterhaching ist eine Sanierung überfällig. Doch der Gemeinde fehlt das Geld.

Unterhaching – Wenn eine Kommune so knapp bei Kasse ist wie die Gemeinde Unterhaching, wo neuerdings eine Haushaltssperre gilt, beginnt im Rathaus das große Ringen: Wie können Pflichtaufgaben noch erfüllt werden, wo lässt sich bei freiwilligen Leistungen Geld einsparen? Der ordnungsgemäße Erhalt der Gemeindestraßen zählt zu diesen Pflichten, und in der 52 Jahre alten Lohestraße ist eine Sanierung überfällig. Aber: Sie wird anscheinend so schnell nicht kommen.

Endgültige Entscheidung trifft Gemeinderat

Zwar hat der Bauausschuss die rund 450 000 Euro teure Sanierungsvariante 2b gebilligt, der Finanzausschuss indes lehnte das Vorhaben hauchdünn mit 8:7 Stimmen ab. Nun hat der Gemeinderat an diesem Mittwoch (18 Uhr, öffentliche Sitzung im Kinderhaus Plus) das finale Wort. Die „größte positive Veränderung“ stecke in dieser Variante 2b, heißt es im Vorbericht der Bauabteilung – mit Versickerung durch Rasenpflaster an Parkplätzen und die Entsiegelung von Flächen mittels Schaffung von Grünflächen stehe diese Sanierungsvariante für Klimaresilienz.

Sanierung erst, wenn es die Haushaltslage zulässt

Die Zeitschiene skizzierte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) so: Für 2023 sei bloß eine notdürftige Reparatur angedacht, die richtige Sanierung dann für 2024. Die CSU indes mochte nicht mitziehen, Franz Felzmann erachtete das Projekt als zu teuer: „Ein Meterpreis von 5000 Euro ist völlig überzogen.“ Auch die FDP äußerte Skepsis, Peter Hupfauer wollte wissen: „Wie sind denn insgesamt unser Konzept für Straßensanierungen aus?“ Dazu der Bürgermeister: „So, wie die Haushaltslage es zulässt.“ Weil die aktuell extrem angespannt ist, soll also lieber geflickt statt gescheit saniert werden – es sei denn, im Gemeinderat ändert sich das knappe Meinungsbild.