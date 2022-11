Bürgerbitte abgelehnt: Kein Zebrastreifen am Unterhachinger Rathausplatz

Von: Martin Becker

Teilen

Einen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen wird es am Unterhachinger Rathausplatz vorerst nicht geben. © Marc Schreib

Einen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen wird es am Unterhachinger Rathausplatz vorerst nicht geben.

Unterhaching – Einen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen am Unterhachinger Rathausplatz statt der derzeitigen Verkehrsinsel neben der Tiefgarageneinfahrt: Diesen Wunsch hatte im Oktober ein Bürger an den Gemeinderat gerichtet – der lehnte das Ansinnen jetzt mit 20:6 Stimmen ab. Vor allem wegen der Stellungnahme der örtlichen Polizeiinspektion 31.

Der Unterhachinger schilderte in seinem Antrag „gewisse Risiken“, die für Schulkinder und Erwachsene bestünden, wenn sie während des Berufsverkehrs die Rathausstraße an der Verkehrsinsel überqueren. Durch parkende Fahrzeuge sei die Sicht eingeschränkt. Zudem stelle ein weiterer Fußgängerüberweg eine „ideale Ergänzung“ zu dem beim Wohnstift am Parksee dar.

Polizei mir klarer Einschätzung

Auf Nachfrage der Rathausverwaltung konnte die Polizei allerdings diese Sorgen nicht bestätigen. In den vergangenen drei Jahren haben es an dieser Stelle keine Unfälle beim Überqueren der Rathausstraße gegeben, aus polizeilicher Sicht bestehe „keine Notwendigkeit“ für einen Zebrastreifen. Um die Sichtverhältnisse zu verbessern, könnten aber ein Pkw-Parkplatz entfernt und die bestehenden Motorradstellplätze erweitert werden.

„Wir sollten auf unsere Experten hören – also auf die Polizei“, fand Alfons Hofstetter (FWU). Julia Stifter (parteifrei) indes mahnte: „Da gehört ein Fußgängerüberweg hin.“ Max Heiland (Grüne) widersprach: „Ein Zebrastreifen wäre sogar eine Verschlechterung, weil der Radfahrer dazu animiert, einfach drüberzuschießen, obwohl sie das gar nicht dürfen, sondern schieben müssen.“ Genau dieses Argument habe auch die Polizei angeführt, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD).