Unterhaching krempelt das Bürgerfest um - Rammlerbräu kehrt zurück

Von: Martin Becker

Ein Wiesnwirt als Festwirt in Unterhaching: Macht es Lorenz Stiftl, nach seiner Premiere 2022, heuer nochmal beim 49. Bürgerfest? © mbe

Das Datum steht schon fest, vom 7. bis 16. Juli soll heuer beim Unterhachinger Bürgerfest geschunkelt, gesungen und getrunken werden. Was momentan fehlt, sind ein Festwirt und ein Organisator des Vergnügungsparks.

Unterhaching – Diese Verträge hat die Gemeinde bei den bisherigen 48 Bürgerfesten stets per Handschlag geschlossen – was, wie das Verwaltungsgericht München auf 35 Seiten unmissverständlich monierte, unzulässig war und ist: Wenn Unterhaching die öffentliche Fläche an der Wallbergstraße als „Festplatz“ vergebe, müsse dies im Sinne der Transparenz offiziell per Ausschreibung geschehen. Die ist am gestrigen Freitag veröffentlicht worden. Bis zum 22. Februar können sich nun Festwirt und Schaustellerchef im Unterhachinger Rathaus bewerben, damit bei der 49. Auflage des Bürgerfests alles juristisch korrekt ist.

Augustiner und ein Mix aus Blaskapellen und Partybands

Im Finanzausschuss stellte Wolfgang Ziolkowski, Leiter des Referats Heimat und Kultur, die Eckdaten vor. So soll der Festwirt ein Zelt mit 1600 Sitz- und 800 Biergartenplätzen anbieten, zum Ausschank darf nur Augustiner-Bier kommen. Das umfassende Konzept muss einen Mix aus Blaskapellen und Partybands enthalten, zudem Seniorenmittag und einen Familientag. Am 2022 abgesagten Abschlussfeuerwerk, das laut Ziolkowski „vielfach wiedergefordert wurde“, hat sich der Festwirt kostenmäßig zu einem Drittel zu beteiligen.

„Rammlerbräu“ muss einen Ausschank bekommen

Eine wichtige Maßgabe, explizit fixiert: Für die einzige Unterhachinger Brauerei, das „Rammlerbräu“, muss es einen separaten Ausschank geben. Wiesnwirt Lorenz Stiftl, der 2022 erstmals als Unterhachinger Festwirt fungierte, hatte das Bierkarussell vom „Rammlerbräu“, dessen Chef Stefan Lettl im Finanzausschuss aufmerksam zuhörte, damals von der Festwiese verbannt. „Diese Unterhachinger Brauerei ist eine Konstante, an der wir festhalten“, machte Ziolkowski klar.

Pflicht zu veganem Gericht abgelehnt

Ob im Juli also abermals Wiesnwirt Lorenz Stiftl in Unterhaching das Bierzelt betreibt oder jemand anderes, wird sich in den nächsten vier Wochen herausstellen. Bewerbungen wertet die Gemeinde anhand des veröffentlichten Kriterienkatalogs mit einem Punktesystem von eins bis zehn aus. Fest steht: Bei der kulinarischen Gestaltung der Speisekarte hat der Festwirt freie Hand, denn ein Antrag von Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) wurde mit 4:10 Stimmen abgelehnt. Sie hatte sich dafür ausgesprochen, neben Bierzelt-Klassikern wie dem halben Hendl „mindestens je ein vegetarisches und ein veganes Gericht verpflichtend in die Speisekarte aufzunehmen“ und auch einen Anteil an Bio-Speisen vorzuschreiben, außerdem Mehrweggeschirr zur Essensmitnahme. „Schade, dass meine Initiative keine Mehrheit fand“, sagte sie. „Die Jugend hätte sich das gewünscht, nur mit Hendl holt man die jungen Leute nicht mehr ab.“

Schausteller gesucht

Für die Schausteller wird ebenfalls ein Organisator gesucht. Er oder sie müsse „in die familiäre Verbundenheit langjähriger Beschicker eingebunden“ sein und aus der Region kommen, heißt es in der Ausschreibung. Unbedingt wünscht sich die Gemeinde, neben Autoscooter und Kinder-Karussell, „ein attraktives Großfahrgeschäft“.

Ausschreibung statt Handschlagregelung, der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU) nannte das „Verwaltungswüste Deutschland“, meinte aber: „Da schon wieder der Neujahrsempfang ausfällt, können wir in diesen öden Zeiten mit Krieg und Pandemie die Gemeinde wenigstens beim Bürgerfest gesellschaftlich zusammenführen.“ MARTIN BECKER