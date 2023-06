Kein Geld, kein Personal: Unterhaching legt Straßensanierung auf Eis

Von: Martin Becker

Die Sanierung des Franz-Beiser-Wegs fällt aus. (Symbolfoto) © archiv

Der Franz-Beiser-Weg in Unterhaching ist holprig und eine Stolperfalle. Deshalb sollte er saniert werden. Doch daraus wird erst mal nichts. Der Gemeinde fehlen Geld und Personal.

Unterhaching – Weil Rettungsdienste und Feuerwehr in der oft von Transportern zugeparkten Badstraße auf den Grünstreifen am Hachinger Bach ausweichen mussten, hat die Gemeinde Unterhaching heuer im Februar dort ein absolutes Halteverbot erlassen. Seitdem gibt es keine Engpässe mehr in der kleinen Straße neben dem Maibaum und der Gaststätte „Kammerloher“. Die im Februar angedachte Option, den rumpeligen Franz-Beiser-Weg vis-a-vis für Fußgänger zu ertüchtigen und anschließend in der Badstraße das sogenannte Gehwegparken zu erlauben, ist nun allerdings vorerst vom Tisch. „Wegen der derzeitigen personellen und finanziellen Lage der Gemeinde“, wie Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat berichtete.

Kosten würden bei 107.000 Euro liegen

Die Grundidee aber bleibt bestehen: den Franz-Beiser-Weg so zu sanieren, dass auch Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator nicht in einer Stolperfalle hängen bleiben. Unter drei Ausbauvarianten präferiert die Bauverwaltung im Rathaus die mit 107.000 Euro teuerste, aber auch nachhaltigste Version. Vorgesehen sind ein Vollausbau des Franz-Beiser-Wegs mit Beleuchtung, angeschrägtem Bordstein sowie Platten, die 15 Zentimeter tief bis zur Frostschutzgrenze reichen. Außer den Kosten hat die Gemeinde eine weitere Hürde zu nehmen: Für die Baumaßnahmen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Halteverbot an der Badstraße bleibt

All das bleibt vorerst Zukunftsmusik. Weil es der Kommune an Geld und Personal mangelt, sollen die Wegsanierungen um zwei Jahre verschoben und das Halteverbot in der Badstraße als „Verkehrsversuch“ und „Erprobungsphase“ beibehalten werden. Als Kompromisslösung prüft die Abteilung Mobilität im Rathaus nun, wie die ehemaligen Parkplätze in der Badstraße alternativ genutzt werden können. Konkret geht es darum, Radl-Abstellplätze zu errichten – daran mangele an bei der angrenzenden Gastronomie.