„Licht – heimelig – Weihnachten: Dieser Dreiklang gehört zusammen“

Von: Martin Becker

Teilen

Ein Schnee-Eule, Huskies und eine Eisbärenfamilie grüßen aus dem blauerleuchteten Schaufenster. © mw

Der Chef der Himmelsschreiber, Peter Ruppert, öffnet seine Pforte und erklärt, worauf es ankommt, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken.

Unterhaching – Wenn die Dämmerung hereinbricht, wird es besonders heimelig im Schaufenster von Peter Ruppert, das der 62-jährige Unterhachinger dann in blaues Licht taucht. Eine Schnee-Eule, Huskies, eine Eisbärenfamilie und zwei Rehe haben sich zwischen Weihnachtsmann und Christbaum niedergelassen, bewegen ihre Köpfe – die Stofftiere haben es besonders Kindern angetan, „die sich immer wieder die Nase platt drücken“, berichtet Ruppert.

Er ist nicht nur der Inhaber von „Repro Ruppert“, einem Kopiergeschäft mit erweitertem Portfolio wie Geschenkartikeln oder Textildruck, sondern auch Chef der „Himmelsschreiber“. Ein Feuerwerker der alten Schule, dem eins besonders wichtig ist: das richtige Licht.

„Licht war früher etwas Wertvolles“

Versonnen blättert der 62-Jährige im „Bayerischen Adventskalender“ von Werner Haslinger und im „Bayerischen Hausbuch auf das Jahr 2023“ – neben Gedichten wie „Weihnachtsgedanken“ oder „Kimmt da Winta“ ist eben dieses Licht in liebevollen Zeichnungen immer wieder anders in Szene gesetzt. Beispielsweise bei einem alten Mann, der in seiner „Christkindlwerkstatt“ im Schein einer Lampe am Tisch sitzt, beobachtet von zwei Engeln.

Grelle Glitzerwelt nicht im Angebot

„Licht war früher etwas Wertvolles. Ein rares Gut, das man sparsam einsetzte“, erläutert Peter Ruppert. Leider gehe heutzutage oft das Gespür für sanfte Beleuchtung verloren, „dieser ganze China-Krempel mit Neon-Bling-Bling hat in der Adventszeit nichts verloren“. Einst verkaufte er in seinem Laden Lichterketten, die vom Glühbirnen-Hersteller Osram, „sie hatten so einen goldgelben Glanz“. Die moderne, grelle Glitzerwelt indes findet man nicht im Angebot des Unterhachingers: „Licht – heimelig – Weihnachten: Dieser Dreiklang gehört für mich zusammen. Weniger ist oft mehr.“

Das leise Licht

Himmelsschreiber: Peter Ruppert (62) aus Unterhaching. © mbe

In diesem Sinne hat er sein Schaufenster dekoriert, acht Mal pro Jahr gestaltet Ruppert es um, je nach Saison. Zwischen Halloween und Fasching kreiert er jetzt also Weihnachten nach seiner Vorstellung.

Verkauft werden die Sternwerfer

Und statt Lichterketten aus asiatischer Produktion verkauft Ruppert nur ein einziges Produkt mit weihnachtlichem Leuchtfaktor: „Die Sternwerfer, wie sie in Bayern genannt werden.“ Vielen eher als Wunderkerzen bekannt – über deren Geschichte weiß der Feuerwerker natürlich Bescheid. Die bekannte deutsche Feuerwerksfabrik Weco habe sich bei der Firmengründung 1948 zunächst auf die Herstellung von Wunderkerzen spezialisiert. Diese erfunden hat möglicherweise der griechische Architekt Kallinikos von Heliopolis, etwa 670 vor Christus. Das bisher älteste bekannte Patent für ein „Verfahren zur Herstellung eines funkensprühenden Leuchtstabes“ stammt aus Hamburg und dem Jahr 1907, Franz Jacob Welter betrieb damals die „Vereinigten Wunderkerzen-Fabriken“.

Die Augen von Ruppert beginnen zu leuchten, als er dies erzählt. Wie die der Kinder vor seinem blau illuminierten Schaufenster. Auf dessen Rückseite, hinter einer Wand, zeigt der Unterhachinger auf einem PC einen zwölfminütigen Film von seinem Lieblingsfeuerwerk, das er als „Himmelsschreiber“ einmal im Advent in Österreich inszenieren durfte. Kein Piffpaffpuff, lediglich kunstvolle Licht-Kaskaden im Takt zur Musik. Das leise Licht quasi. „Das“, sagt Peter Ruppert über sich und die Feuerwerks-Philosophie seines Teams, „sind wir.“

Zur Serie: Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen.