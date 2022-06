Mann überfällt 19-Jährige, schlägt sie brutal und schleppt sie an den Haaren ins Gebüsch

Von: Günter Hiel

Eine 19-Jährige ist Samstagnacht in Unterhaching von einem Mann überfallen und brutal geschlagen worden. Er versuchte, die junge Frau an den Haaren in ein Gebüsch zu zerren.

Unterhaching – Gegen 22.30 Uhr war die Frau auf der Fasanenstraße in Unterhaching auf dem Nachhauseweg. Beim Vorbeigehen an einem Strauch fiel ihr ein Mann auf, der dort urinierte. Kurz bevor sie die Fußgängerunterführung zum Wolfratshauser Weg erreichte, holte der Mann sie mit seinem Fahrrad ein und riss sie zu Boden, meldet die Polizei.

Täter will Frau in an den Haaren ins Gebüsch zerren - da laufen Passanten schreiend auf die beiden zu

Die Frau wehrte sich heftig. Der Angreifer schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, stieß ihr mit dem Knie in den Bauch und versuchte, sie an den Haaren ins Gebüsch zu ziehen. Da liefen zufällig vorbeikommende Passanten schreiend auf beide zu. Der Täter ließ von seinem Opfer ab und flüchtete auf seinem Rad.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen

Die Kripo hat eine Täterbeschreibung: Der Mann ist 50 bis 70 Jahre alt, kräftige Statur, etwa 1,75 Meter groß, hellhäutig, bekleidet mit grauem T-Shirt, kurzer Hose und Kappe; trug einen dunklen Turnbeutel mit weißem Nike-Logo. Wer kann Angaben zum Tatverlauf oder Täter machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 15, Tel. 089/291 00, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.