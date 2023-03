Einholen, bewachen, Tradition pflegen: Der Merkur begleitet die Birker Burschen zum Maibaum

Die Birker Burschen bei ihrem neuen Maibaum: (v.l.) Jakob Diepold, Tobias Köhler und Clemens Bäumel kontrollieren am Lagerungsort in einem Waldstück bei Aying, ob alles passt.

Von Martin Becker

Was macht eigentlich den perfekten Maibaum aus? Und welche Traditionen sind damit verbunden? In einer Serie begleitet der Münchner Merkur die Birker Burschen bis zum Aufstellen des neuen Maibaums.

Unterhaching – Es ist ein kleines Jubiläum, wie ein Blick in die Brauchtumshistorie zeigt: Zum 20. Mal (seit der Premiere im Jahr 1912) stellen die Birker Burschen heuer in Unterhaching einen Maibaum auf. Stellvertretend für die vielen Burschenvereine und Maibäume im Landkreis begleitet der Münchner Merkur die Birker Burschen in einer Artikelserie bis zum großen Moment am Montag, 1. Mai, wenn vor dem Wirtshaus „Kammerloher“ nach sieben Jahren wieder mit Muskelkraft ein neuer Maibaum aufgestellt wird.

Dass in Unterhaching bis dato letztmals 2016 ein Maibaum aufgestellt wurde, lag an den Restriktionen der Corona-Pandemie, die just zum geplanten Termin 2020 den ersten Höhepunkt erreichten. Der alte Maibaum war schon umgeschnitten, der neue musste warten. Immerhin, 2021 gab es ein „Überbrückungsstangerl“: Das präparierten und montierten die Birker Burschen in aller Stille mit viel Abstand, Masken und unter Verwendung von einigen Litern Desinfektionsmittel. Das geplante große Maibaumfest indes fiel auch 2022 wegen Corona aus.

Fichte lagert seiteinem Jahr im Wald

Aber heuer ist es soweit: Das Provisorium vorm „Kammerloher“ haben die Birker Burschen neulich umgeschnitten, der neue Maibaum liegt bereit. Und kommt am 18. März nach Unterhaching.

Noch schlummert der gut 35 Meter lange Baumstamm in einem Waldstück bei Aying – übrigens seit Weihnachten 2021. Weil das Maibaumfest vergangenes Jahr ja hatte abgesagt werden müssen. Dass der künftige Maibaum nun zwölf Monate länger lagert als sonst: ein Vorteil, wie die Birker Burschen bei einem Ortstermin erläutern.

Das macht einenperfekten Maibaum aus

„Je länger und langsamer er trocknen kann, desto weniger anfällig ist er für Risse“, sagt Clemens Bäumel (31), Zweiter Kassier des Burschenvereins. Zusammen mit Vorstand Jakob Diepold junior (25) und Schriftführer Tobias Köhler (26) ist er diesmal zur Kontrollinspektion hinaus nach Aying gefahren. Dem Großvater von Jakob Diepold gehört dort ein Waldstück, es ist quasi die Wiege vieler Maibäume; auch der befreundete Burschenverein auf Ottobrunn hat seinen Maibaum dort gefällt, am 6. Dezember 2022, und neben dem der Birker Burschen sorgfältig gelagert.

+ Das „Überbrückungsstangerl“ aus der Coronakrisenzeit ist seit einigen Tagen Vergangenheit und wurde umgelegt. © Robert Brouczek

Baum ist nicht gleich Baum: Auf allerlei Details kommt es an. „Die Länge muss passen, zu dick darf er auch nicht sein fürs Gestell am ,Kammerloher‘. Er sollte nicht zu viele Äste haben, von geradem Wuchs sein. Und man braucht eine gute Fallschneise“, zählt Clemens Bäumel die Kriterien auf. „Viele bei uns im Verein haben ein Auge dafür. Eine kleine, ausgewählte Gruppe ist letztlich herausgefahren, um den Maibaum zu selektieren.“ Zum Zeitpunkt des Fällens ergänzt Jakob Diepold: „Umgeschnitten wird immer zwischen Weihnachten und Silvester – zu dieser Zeit ist er innen am wenigsten feucht.“

Immer wiederwenden

Nach dem Schepsen, wie das manuelle Entrinden genannt wird, haben die Birker Burschen den künftigen Maibaum auf kleine Baumstämme aufgebockt. „Man muss ihn immer wieder drehen, damit er gleichmäßig trocknet und sich nicht verbiegt“, sagt Tobias Köhler. Dieses Baumwenden erfolgt alle drei bis vier Monate und ist, in Anbetracht von rund vier Tonnen Gewicht, trotz Maschinenhilfe stets ein ziemlicher Kraftakt.

+ Alles Handarbeit, auch die Demontage des Maibaum-Provisoriums. © Robert Brouczek

Während immer wieder Reiter den Waldweg passieren, zählt Clemens Bäumel die Jahresringe im Stamm. „90 bis 100 Jahre alt müsste er sein“, schätzt der 31-Jährige. Bei der Baumart handelt es sich übrigens um eine Fichte. Warum eigentlich keine Birke, wie es ja zum Vereinsnamen passen würde? „Die Birken eignen sich nicht so gut“, weiß Tobias Köhler. Für einen Maibaum, der vier Jahre lang stehen soll, ein Ausschlusskriterium. „Generell“, fügt Clemens Bäumel hinzu, „ist Holz, sofern schön angetrocknet, ein total langlebiges und widerstandsfähiges Material, wie man es ja vielerorts bei alten Holzhäusern sieht.“

17 Kilometerbis zur Wachhütte

Am 18. März also kommt der 20. Unterhachinger Maibaum in den Ort, zunächst zur Wachhütte am Oberweg, wo der Baumstamm in Handarbeit präpariert und bewacht wird – denn auch das Maibaumstehlen hat Tradition. Für den Transport müssen die Birker Burschen, Tradition hin oder her, eine Sondergenehmigung einholen. Denn: Die Luftlinie zwischen Lagerungsort und Burschenhütte beträgt ziemlich genau 17 Kilometer – nur bis zu 15 Kilometern Distanz sind Maibaumtransporte genehmigungsfrei.