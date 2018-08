Unterhaching: Müllcontainer an Schulzentrum in Brand geraten

Gerade noch rechtzeitig ist die Feuerwehr Unterhaching zu einem Brand am Grünwalder Weg in Unterhaching gekommen.

Unterhaching - Rund 1100 Liter Müll sind in der Nacht zum Dienstag in Unterhaching in Brand geraten. Ein Autofahrer hatte um 1.05 Uhr bemerkt, dass zwei Container am Förderzentrum am Grünwalder Weg brannten, teilt die Feuerwehr mit. Elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterhaching rückten aus, unter der Leitung von Kommandant Christian Albrecht. Vor Ort zeigte sich, dass ein Plastik-Container mit Altpapier Feuer gefangen hatte, und auch ein daneben stehender Metallcontainer mit Restmüll stand in Flammen. Weil die Boxen sehr nah an einer Hauswand des Förderzentrums abgestellt waren und sich bereits eine große Hitze entwickelt hatte, war schon eine Fensterscheibe der Schule zerborsten. Die Feuerwehr handelte rasch und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Warum die Container in Brand geraten sind, ist unklar. Auch die Höhe des Schadens ist offen.

mm