Senior rammt Radfahrerin (45): Sie wird meterweit geschleudert - Bestatter als Ersthelfer

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Unterhaching schwer verletzt worden. Die Ersthelfer, unter ihnen ein Bestatter, verhielten sich vorbildlich.

Auto rammt Radfahrerin: Details zum Unfall

Update 14.30 U hr: Laut Polizei handelt es sich bei dem Unfallfahrer um einen 83-Jährigen aus Unterhaching, der nach eigener Aussage mit dem Fuß am Gaspedal hängen geblieben und mit seinem Opel von hinten auf die Radfahrerin aufgefahren war. Die 45-Jährige, ebenfalls aus Unterhaching, die bei der Fahrt keinen Helm trug, ist schwer verletzt: Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Lungenquetschung, brach sich drei Rippen und verletzte sich am Ellbogen und an den Knien.

Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert - schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr. Der Unfallfahrer war erschrocken, aber unverletzt. Der 83-Jährige muss laut Polizei mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Von gesundheitlichen Problemen als Unfallursache gehen die Ermittler derzeit nicht aus.

Radfahrerin wird bei Unfall meterweit geschleudert - Ersthelfer ist Bestatter

Unterhaching - Es ging alles so schnell, dass niemand das Unfallauto beschreiben konnte, sagt ein Augenzeuge: „Ich habe nur ein Scheppern gehört und gesehen, wie die Frau meterweit durch die Luft flog.“ Im Kreisverkehr an der Münchner Straße/Leipziger Straße in Unterhaching liegt eine Frau in grüner Jacke am Freitag gegen 9.15 Uhr gekrümmt mitten auf der Straße, an der Ausfahrt zur Witneystraße. Um sie herum eine Gruppe Ersthelfer, die sich vorbildlich um sie kümmern, bis nach einigen Minuten der Rettungswagen eintrifft. Die Menschen versuchen, das Opfer bei Bewusstsein zu halten, alarmieren den Rettungsdienst, decken die Frau mit einer Rettungsdecke zu. Das zerdellte Fahrrad der Verletzten lehnt an einem Straßenschild. Besonders aufmerksam, auch wenn dadurch die Unfallstelle etwas makaber aussieht, kümmert sich der Fahrer eines Leichenwagens, der zufällig als einer der ersten an der Unfallstelle war.

Auch der Unfallfahrer, ein älterer Mann in dunkler Kleidung mit dunkler Kappe, ist zur Unfallstelle zurückgekehrt. Offenbar hat er die Frau unabsichtlich mit seinem Wagen gestreift, als sie, wie der Münchner Merkur vor Ort erfuhr, auf der Straße durch den Kreisverkehr fuhr. Der Senior wirkt geschockt und schuldbewusst. Er sei gerade auf dem Weg zu einer Untersuchung beim Kardiologen gewesen, erzählt er und lässt durchblicken, das er gesundheitliche Probleme hatte. Ob diese bei dem Unfall eine Rolle spielten, ist allerdings unklar.

Das apathisch wirkende Unfallopfer mit sichtlichen Abschürfungen wird schließlich mit angelegter Halskrause auf eine Trage gebettet, im Rettungswagen versorgt und abtransportiert. Zum Grad der Verletzungen der Frau und näheren Informationen der Unfallbeteiligten steht die Information der Polizei noch aus, da die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen ist.

