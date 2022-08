Neun-Punkte-Plan gegen Lebensmittelverschwendung

Von: Martin Becker

Lebensmittelverschwendung - jährlich landen über sechs Millionen Tonnen Lebensmittel hiezulande im Müll. (Symbolbild) © Francis Joseph Dean via www.imago-images.de

Wie die Gemeinde Unterhaching der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken kann, das haben die Grünen in einem Neun-Punkte-Plan zusammengefasst.

Unterhaching - Diesen Antrag hat Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf von den Grünen im Gemeinderat gestellt. Die Ideenliste der Grünen besteht derzeit aus einem Neun-Punkte-Plan, der ergänzt werden könne. Johanna Zapf verwies auf die „globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen“, und diese sähen „eine Reduktion der Nahrungsmittelabfälle um 50 Prozent pro Kopf im Handel und auf Konsumentenebene vor“. Weil zur Nahrungsmittelproduktion Treibhausgase freigesetzt sowie Ressourcen wie Wasser, Boden und Energie benötigt würden, sei es „unverantwortlich gegenüber den begrenzten Ressourcen unserer Erde, Lebensmittel wegzuschmeißen“. Zudem hätten Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg gezeigt, wie „ein bewusster und schonender Umgang mit Lebensmitteln“, sei, sagte die Vize-Bürgermeisterin.

Mit Supermärkten und Vereinen zusammenarbeiten

Den Grünen schwebt ein kommunal gesteuertes Gesamtkonzept vor, an dem „Betreiber von Restaurants, Cafés, Mensen und Supermärkten“ teilhaben sollen. Zudem möge das Rathaus, so der Antrag, die Initiative „Städte gegen Food Waste“ kontaktieren sowie „Kooperationen mit Lebensmittelrettern“ wie dem örtlichen „Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung“ von Sabine Spieler eingehen. Eine weitere Idee ist ein „gut erreichbares Lebensmittel-Outlet, in dem gerettete Lebensmittel zu einem symbolischen Preis verkauft werden“. Der Plan der Grünen sieht ferner vor, Kinder und Schüler „zum Thema Lebensmittellagerung, -haltbarkeit und -verwendung“ zu sensibilisieren.

Günstige oder kostenlose Lebensmittel für Bedürftige

Diverse Ansätze also, die so schon längst vom „Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung“ praktiziert werden. Die Grünen sehen ihre Forderung dennoch nicht als Konkurrenz des über 200 Mitglieder starken Vereins mit einem weit verzweigten Netz an unterstützenden Supermärkten, sondern als Ergänzung. „Uns geht es darum, Synergien zu nutzen und alle an einen Tisch zu bringen“, erläutert Claudia Köhler, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen. Die Kommune könne vielleicht noch besser vernetzen. Das Ziel: „Diejenigen, die es brauchen, sollen günstige oder kostenlose Lebensmittel bekommen.“