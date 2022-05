Hier könnte Unterhachings millionenschweres Kunstmuseum entstehen

Von: Martin Becker

Zahlreiche Kunstschätze beherbergt die Pesl-Villa in Unterhaching, die nach dem Wunsch ihres verstorbenen Besitzers als Kunstmuseum erhalten bleibt. © Martin Becker

Die Gemeinde Unterhaching steht vor einer spannenden Herausforderung: Sie soll möglicherweise ein Kunstmuseum betreiben. Dies geht aus dem Testament von Ehrenbürger Rudolf Pesl hervor. Er vererbt der Gemeinde seine Villa mit zahlreichen Kunstschätzen.

Unterhaching – Der Ehrenbürger Rudolf Pesl starb am 28. Februar im Alter von 99 Jahren und hinterließ der Kommune über eine seiner drei Stiftungen seine Villa an der Wallbergstraße mit bedeutenden Kunstgegenständen von unschätzbarem Wert.

Das Testament

Eine der Maßgaben im Testament: Die 2000 Quadratmeter Fläche umfassende Pesl-Villa ist in ein Museum umzuwandeln. Der verstorbene Kunstmäzen, der mit seinem riesigen Vermögen auch die Alte und Neue Pinakothek in München unterstützte, hat zu Lebzeiten diverse Vorkehrungen getroffen, um seine Schätze für die Nachwelt adäquat zu erhalten. So gründete er schon 1990 die Pesl-Stiftung Unterhaching – als sein Erbe solle die Gemeinde im Todesfall, also heuer, sein Lebenswerk fortsetzen. Die testamentarisch festgelegten Rahmenbedingungen sind „ein komplexes Konstrukt, die Aufgaben vielfältig“, erläuterte Armin Konetschny (Grüne) im Gemeinderat. Er gehört dem Stiftungsrat ebenso an wie Stefan Zöllinger (CSU) und Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) als Stiftungsvorstand.

Im Gemeinderat wurden nun, gemäß Rudolf Pesls Vermächtnis, ein Architekt und ein Jurist aus Unterhaching in den Stiftungsrat gewählt: Kurt-Jürgen Schweizer (58), Diplom-Ingenieur Holztechnik und Prokurist bei Apleona Ausbau in München, sowie Christian Dollinger (58), promovierter Rechtsanwalt und ehemaliger CSU-Ortsvorsitzender. Noch vakant ist der Posten eines Kunst- oder Museumsexperten – hier ist die Gemeinde auf der Suche und will ein konkretes Anforderungsprofil erstellen.

Kunstschätze

Im Juni oder Juli ist zudem geplant, dass der komplette Gemeinderat sich vor Ort ein Bild macht von den Kunstschätzen in der Pesl-Villa. Diese beinhaltet unter anderem die weltweit zweitgrößte Mongolika-Sammlung nach St. Petersburg, ein Original der Schedel’schen Weltchronik von 1493 sowie etwa 10 000 historisch bedeutsame Bücher.

Alternative zu Museum

Dass die markante, gelbe Pesl-Villa tatsächlich zum Museum wird, ist laut Rathaus-Sprecher Simon Hötzl noch nicht final geklärt: „Alternativ denkbar wäre, die Exponate als Leihgabe an andere Museen weltweit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Genau darum ging es Rudolf Pesl letztlich; dass seine Kunstsammlung nicht verstaubt, sondern die Welt sie zu sehen bekommt.

Große Herausforderung

In seinem Testament verfügte der verstorbene Unterhachinger Ehrenbürger, dass die Gemeinde seine Pesl-Villa in ein Museum umzuwandeln habe, das Anwesen niemals abgebrochen werden darf und mittelfristig in die Denkmalliste aufzunehmen ist, sämtliche Sammlungsobjekte zu restaurieren und zu erhalten oder gleichwertig zu ersetzen sind sowie Sicherheits- und Klimatechnik entsprechend anzupassen sind. Angesichts seines nun zu verwaltenden Vermögens im dreistelligen Millionenbereich steht die Gemeinde Unterhaching in vielerlei Hinsicht, beispielsweise auch Überwachung und Versicherung, vor enormen Herausforderungen.