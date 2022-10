Pkw gegen Motorrad - Polizei sucht Zeugen

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) © David Ebener

An der Baustelle am Pittinger Platz in Unterhaching sind am Montag ein Auto- und ein Motorradfahrer aneinandergeraten. Die Polizei ermittelt gegen beide - und sucht Zeugen.

Unterhaching - Am Montag, 10. Oktober, um 09.15 Uhr, fuhren ein 69-Jähriger aus Unterhaching mit seinem BMW und ein 52-Jähriger aus Taufkirchen mit seinem Motorrad auf der Münchner Straße in Unterhaching in nördliche Richtung. Der Autofahrer fuhr vorneweg und wollte zunächst am Pittinger Platz nach links abbiegen.

Straße wegen Bauarbeiten auf eine Spur verengt

In diesem Bereich ist aufgrund von Bauarbeiten derzeit nur ein Fahrstreifen vorhanden. Der 69-Jährige entschloss sich kurz vor dem Abbiegen um und bog nach rechts in die Erzbergerstraße ein. Dabei beachtete er laut Polizei nicht den rückwärtigen Verkehr und übersah den Motorradfahrer, der den Pkw gleichzeitig verbotswidrig rechts überholen wollte.

Motorradfahrer stürzt

Beim Zusammenstoß geriet der Motorradfahrer ins Schleudern und stürzte. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 6000 Euro, den am Motorrad auf 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching reinigte die Fahrbahn.

Polizei ermittelt gegen beide Fahrer

Wegen des Fahrverhaltens beider Beteiligter hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Insbesondere gilt es zu klären, ob der Autofahrer geblinkt hat. Unfallzeugen melden sich bei der Polizeiinspektion 31 in Unterhaching, Ottobrunner Straße 7, persönlich, schriftlich oder telefonisch unter 089/615620, oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.