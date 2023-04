Pkw übersieht Kind (8) - Junge leicht verletzt

Von: Anna Liebelt

Beim Abbiegen hat der Autofahrer das Kind übersehen. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand dpa

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 19, April, einen achtjährigen Jungen angefahren. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Unterhaching. Das Kind musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden.

Unterhaching - Gegen 15.50 Uhr war ein achtjähriger Junge aus dem Landkreis München mit seinem Rad allein auf der Hauptstraße in Unterhaching unterwegs. Wie ein Sprecher des Polizei-Unfallkommandos München mitteilte, befuhr der Junge den Gehweg in südlicher Richtung. Gleichzeitig wollte ein Mann, ebenfalls aus dem Landkreis, von der Bürgermeister-Prenn-Straße auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den Achtjährigen. Laut Beamten kam es in der Einmündung der Kreuzung zum Zusammenstoß.

Bub nur leicht verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilte, hat sich der Junge bei dem Unfall nur leicht verletzt. Dennoch musste er mit dem Rettungsdienst in ein nah gelegenes Kinderkrankenhaus gebracht werden. Die Eltern des Buben wurden noch am Unfallort kontaktiert und kamen anschließend hinzu. Sowohl am Auto als auch am Pkw konnten die Beamten keinen sichtbaren Schaden feststellen.