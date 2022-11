Gelegenheit macht Diebe: Polizei berät, wie man sich vor Einbrechern schützen kann

Um sich vor Einbrechern zu schützen, bietet die Polizei Unterhaching ab 10. November an mehreren Tagen Infogespräche an. © dpa

Um sich vor Einbrechern zu schützen, bietet die Polizei in Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach ab 10. November an mehreren Tagen Infogespräche an.

Landkreis - Die Tage werden kürzer und damit steigt auch die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. Jeder Haus- und Wohnungsinhaber kann aber auch einen Beitrag leisten, Einbrüche zu verhindern. Sei es durch technische Vorkehrungen wie geeignete Schließsysteme, aber auch durch eine nachbarschaftliche „Hinschau-Mentalität“. Die Polizeiinspektion 31, zuständig für die Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach will präventiv Aufklärungsarbeit leisten und berät in den kommenden Tagen an Infoständen, was man tun kann, um Dieben erst gar keine Gelegenheit zu bieten.

Die Termine

In den Gemeinden vor Ort sind die Beamten am Donnerstag, 10. November, von 11 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Unterhaching, am Montag, 14. November, von 10 bis 12 Uhr am S-Bahnhof Fasanenpark, am Mittwoch, 16. November, von 10 bis 12 Uhr am S-Bahnhof Oberhaching, am Donnerstag, 17. November, auf dem Wochenmarkt in Sauerlach und am Freitag, 18. November, von 12 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Taufkirchen.

Auch K 105, das Fachkommissariat für technische Prävention, informiert und berät gerne. Der wichtigste Ratschlag der Polizei aber ist: „Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Hinweisen sofort den Notruf 110.“ Auch ein vermeintlich unbedeutender Hinweis könne zur Ergreifung eines Täters führen.

