Marihuana-Geruch aus Nachbarwohnung: Polizei nimmt drei Drogensünder fest

Nach dem Hinweis eines Nachbarn hat die Polizei am Mittwoch in einer Wohnung an der Münchner Straße in Unterhaching drei Drogensünder festgenommen.

Unterhaching - Der 52-Jährige Unterhachinger hatte aus der Nachbarwohnung deutlichen Marihuana-Geruch festgestellt. Er rief die Polizei. Auch die Beamten der Unterhachinger Polizeiinspektion nahmen den Geruch wahr. Auf Klingeln öffnete die 24-jährige Wohnungsinhaberin, woraufhin die Beamten in der Wohnung eine kleine Menge Marihuana sowie eine größere Menge Amphetamin feststellen konnten. Ebenfalls in der Wohnung befanden sich ein 19-jähriger Münchner sowie ein 32-jähriger Pole mit Wohnsitz im Ausland. Sie wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die 24-Jährige sowie der 19-Jährige wurden im Anschluss wieder entlassen. Der 32-Jährige kam in Haft, da gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand wegen eines anderen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. mm