Mann schlägt Frau: Polizei greift mit Pfefferspray, Schlagstock und Fesseln durch

Von: Laura May

Die Pflegerin wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. © Carsten Rehder

Am Donnerstagabend ist die Polizei in Unterhaching einer Frau zur Hilfe gekommen – und wurde daraufhin von dem aggressiven 45-Jährigen selbst angegriffen.

Unterhaching – Am Donnerstagabend ist die Polizei Unterhaching darüber informiert worden, dass in der Schrenkstraße ein Mann eine Frau angreift und laut herumschreit.

Als die Beamten eintrafen, bestätigte sich die Information. Ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München versuchte wegzurennen, als er den Streifenwagen sah, so geht es aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Als die Polizisten den Mann aufforderten stehen zu bleiben, drehte sich der Mann um und kam schreiend und mit geballten Fäusten auf die Beamten zu.

Unterhaching: Polizei droht mit Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray

Einer der beiden Polizisten sah sich dadurch unter Druck gesetzt und zog seinen Schlagstock. Außerdem drohte er dem Mann mit dem Einsatz von Pfefferspray.

Im Anschluss konnte der Mann von den Polizisten gefesselt werden, nachdem er massiven Widerstand geleistet hatte. In der Zwischenzeit waren weitere Streifen zur Unterstützung eingetroffen, informiert die Polizei weiter. Mit Kopfstößen versuchte der Tatverdächtige Mann sich aus der Fesselung zu lösen und bespuckte die Beamten.

Unterhaching: Mann schlug seine Frau und reißt sie an den Haaren zu Boden

Bei Nachforschungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor im Streit tatsächlich seine Frau geschlagen und an den Haaren zu Boden gerissen hatte. Als Passanten der Frau zu Hilfe kamen, wurde der 45-Jährige auch diesen gegenüber verbal aggressiv, griff sie jedoch nicht an. An einem geparkten Pkw beschädigte er dann noch die Windschutzscheibe.

Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Er wird heute einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der 45-Jährige wurde wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

